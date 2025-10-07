Свят

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Повечето инвеститори твърдят, че са загубили поне шестцифрени суми в предполагаемата измама между 2020 и 2022 г.

7 октомври 2025, 14:41
Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-богатият магнат в областта на недвижимите имоти в САЩ се отрече от сина си след обвинения, че последният е измамил инвеститори с над 2 милиона долара чрез фалшив бизнес, представен като „най-добрата мъжка пещера“ за ултрабогатите.

Според материали за инвеститори, получени от Los Angeles Times, 33-годишният Дейвид Брен е обещавал, че „Бункерът“ ще осигури специален достъп до колекция от луксозни автомобили, включително Ferrari, Bugatti и Porsche, както и изискани кулинарни преживявания, висококачествени вина и пури.

Поредица от съдебни дела обвиняват Брен в пълно измисляне на бизнес предложението, известно като „Къщата в Сохо за любителите на коли“. Повечето инвеститори твърдят, че са загубили поне шестцифрени суми в предполагаемата измама между 2020 и 2022 г. Един инвеститор се е преместил извън Калифорния от срам, докато друг – който уж е вложил значително над 100 000 долара – е намерен мъртъв в гаража си, обесен на примка, според LA Times.

93-годишният Доналд Брен, който притежава нетно състояние от 19 милиарда долара и около 129 милиона квадратни фута недвижими имоти, предимно в Южна Калифорния, не побърза да защити сина си. „Нямаме лични или бизнес отношения с това лице“, заяви студено пред The Post Пол Ернандес, говорител на Donald Bren и Irvine Company.

Членовете-основатели на „Бункера“ – включително звездата от „Shark Tank“ Марк Кюбан, модният дизайнер и петролен наследник Огъст Гети, Лари Елисън от Oracle и шампионът от НБА Кристапс Порзингис – са били готови да плащат месечна такса от 14 500 долара за клубни привилегии, според предложение, цитирано в съдебен иск, видян от новинарската агенция.

Дейвид е планирал да съхранява автопарк от суперколи в Бевърли Хилс, веднага след като собствениците на проекта завършат покупката на хотел „Mr. C's Beverly Hills“ за 90 милиона долара, според резюме, получено от LA Times.

Но всичко това било „шарада, предназначена да привлече инвеститори… за да финансира собствения си екстравагантен начин на живот“, според иск, видян от изданието.

„Бункерът не съществува. Няма клуб за ултра-висок клас автомобили. Няма членове. Бизнесът е мираж“, се твърди в друг иск. Дейвид Брен не отговори веднага на опитите да се свържат с него по телефон и имейл.

Твърденията, че Доналд Брен е отсъстващ баща, се появяват още по време на съдебен процес през 2003 г., когато бившата му приятелка Дженифър Маккей Голд и двете им деца – включително Дейвид, тогава на 11 години – го съдят за милиони долари издръжка на дете със задна дата.

Той вече е платил около 9 милиона долара издръжка, съобщи адвокатът му пред LA Times. В крайна сметка съдебните заседатели се произнасят в негова полза.

Но години по-късно някои измамени инвеститори твърдят, че Дейвид се е държал, сякаш богатият магнат на недвижими имоти е само на едно телефонно обаждане разстояние. „Той се държеше така, сякаш можеше веднага да вдигне телефона и да се обади на баща си“, казва пред LA Times Крис Райзинг, сътрудник на семейство Брен, който е бил замесен в опитите на Дейвид да купи хотел „Mr. C's Beverly Hills“.

Други инвеститори казват, че Дейвид е използвал обтегнатите си отношения с баща си, за да спечели съчувствие.

„Той беше хитър. Играеше на жертва; така дърпаше сърцата на хората. Баща ми не ми даде нищо; можех да направя това, но никой не вярва в мен“, казва пред новинарската агенция Майк Тран, близък приятел на един от инвеститорите.

Нанси Лу, технологичен предприемач, инвестира 100 000 долара в „Бункера“ през 2021 г., след като Дейвид се закле, че вече има договор за закупуване на хотел в Бевърли Хилс – въпреки че тя е била скептична.

Дейвид я води на луксозно събитие в Западен Холивуд, което според него „Бункерът е съспонсорирал с Louis Vuitton. Но Лу не видя никакви брандинг материали, свързани с клуба „мъжка пещера“, на събитието", казва тя пред LA Times. Въпреки това тя инвестира в компанията по съвет на своя ментор Тони Чен, предприемач от района на залива, който се е увлякъл по проекта, особено заради предполагаемите му връзки с Irvine Co., според доклада.

„Той наистина ме притисна. Казваше, че трябва да инвестирам. Да вложа половин милион… Това е къщата в СоХо за любителите на коли“, според Чен, който използвал езика на Дейвид, твърди докладът.

Но само няколко месеца по-късно Чен се появил в дома на Лу в „огромна криза“, казва тя пред изданието.

Чен се свързал с Джошуа Ритър, частен адвокат, представлявал около осем души, инвестирали в „Бункера“ – включително един, който е вложил „малко под“ 1 милион долара, казва Ритър пред LA Times.

Когато в бизнес презентацията на Дейвид започват да се появяват пукнатини, някои инвеститори се опитват да си изтеглят парите.

Според съдебни документи двама инвеститори, Елхам Алсулайман и Зайнал Алиреза, предлагат на Брен начален капитал от 1 милион долара за „Бункера“.

По-късно Брен казва, че е бил „изключително извинителен“ и е написал на двамата чек за половин милион долара, но „той не е бил върнат“, според делото, видяно от LA Times.

Когато Лу се опитала да изтегли парите си, Брен ѝ върнал само 10 000 долара и ѝ предложил безплатно членство в „Бункера“ при откриването му, според имейли, получени от изданието.

Междувременно Чен не е постигнал особен напредък в връщането на парите си до есента на 2022 г., казва Ритър пред LA Times.

Според изданието, той е подписвал чек след чек за Брен преди нервния си срив у Лу. По-късно се разделя със съпругата си и започва да живее в къщата на приятеля си Тран.

„Тони изгради за този човек нещо от сорта на: „О, човече, той е аутсайдер. Той е този Дейвид. И ако се справи както трябва, ще се превърне в Голиат“, казва Тран пред LA Times. През септември 2022 г. Тран казва, че е намерил Чен в гаража му, обесен на примка. 

Според службата на медицинския експерт на окръг Санта Клара, смъртта му е квалифицирана като самоубийство.

Източник: nypost.com    
Измама Дейвид Брен Доналд Брен Недвижими имоти Бункерът Инвеститори
Последвайте ни
Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

НАП с нова услуга, която спестява време

НАП с нова услуга, която спестява време

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 6 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 час

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>13-годишно момче е арестувано след&nbsp;въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?</p>

13-годишно момче е арестувано заради въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?

Свят Преди 7 минути

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Свят Преди 13 минути

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахок" на Украйна

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 33 минути

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

<p>Кремъл заплаши ЕС&nbsp;заради ограничения за руски дипломати</p>

Кремъл предупреди: Ще отговорим, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Свят Преди 38 минути

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението

<p>На първо четене: Депутатите одобриха ключови промени в Закона за отбраната</p>

Комисията по отбрана гласува на първо четене: Върховното главно командване да сваля дронове над военни обекти

България Преди 43 минути

Правомощията на президента в сферата на отбраната и сигурността са споделена компетентност с МС и НС, каза Атанас Славов

<p>Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили</p>

Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите

Свят Преди 55 минути

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

България Преди 56 минути

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г.

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

България Преди 1 час

Мийте ръцете си често и ползвайте дезинфектанти, съветват от здравното министерство

Снимката е илюстративна

Изненадващата причина да замразявате хляба, преди да го изпечете

Любопитно Преди 1 час

Химическият процес — наречен ретроградация на нишестето — представлява преформиране на молекулите на нишестето в по-компактна, кристална структура при охлаждане

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

България Преди 1 час

Има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Свят Преди 1 час

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Свят Преди 1 час

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара)

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

България Преди 1 час

Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова

<p>Най-трудното в Нобеловите награди за медицина тази година &ndash; да открият победителя</p>

Комитетът за Нобеловите награди не може да се свърже с победител, тъй като той е на поход

Свят Преди 1 час

Мери Брънков, Фред Рамсдел и Шимон Сакагучи спечелиха Нобеловата награда за медицина за 2025 г.

<p>Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола, забиха я в канавка</p>

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

България Преди 1 час

Установено е, че автомобилът бил противозаконно отнет от частен имот на територията на село Карапелит, Добрич

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 1 час

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

Ето кои са най-добрите дрибльори в efbet Лига

Gong.bg

Надежда за Ел Класико: В Барса се надяват Ямал да е готов

Gong.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg

Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие

Nova.bg