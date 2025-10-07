Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Н ай-богатият магнат в областта на недвижимите имоти в САЩ се отрече от сина си след обвинения, че последният е измамил инвеститори с над 2 милиона долара чрез фалшив бизнес, представен като „най-добрата мъжка пещера“ за ултрабогатите.

Според материали за инвеститори, получени от Los Angeles Times, 33-годишният Дейвид Брен е обещавал, че „Бункерът“ ще осигури специален достъп до колекция от луксозни автомобили, включително Ferrari, Bugatti и Porsche, както и изискани кулинарни преживявания, висококачествени вина и пури.

Поредица от съдебни дела обвиняват Брен в пълно измисляне на бизнес предложението, известно като „Къщата в Сохо за любителите на коли“. Повечето инвеститори твърдят, че са загубили поне шестцифрени суми в предполагаемата измама между 2020 и 2022 г. Един инвеститор се е преместил извън Калифорния от срам, докато друг – който уж е вложил значително над 100 000 долара – е намерен мъртъв в гаража си, обесен на примка, според LA Times.

Richest US real estate baron disowns son in savage 12-word statement over alleged ‘ultimate man cave’ scam https://t.co/MmdcfEsNgI pic.twitter.com/UNnUpyxYwy — New York Post (@nypost) October 6, 2025

93-годишният Доналд Брен, който притежава нетно състояние от 19 милиарда долара и около 129 милиона квадратни фута недвижими имоти, предимно в Южна Калифорния, не побърза да защити сина си. „Нямаме лични или бизнес отношения с това лице“, заяви студено пред The Post Пол Ернандес, говорител на Donald Bren и Irvine Company.

Членовете-основатели на „Бункера“ – включително звездата от „Shark Tank“ Марк Кюбан, модният дизайнер и петролен наследник Огъст Гети, Лари Елисън от Oracle и шампионът от НБА Кристапс Порзингис – са били готови да плащат месечна такса от 14 500 долара за клубни привилегии, според предложение, цитирано в съдебен иск, видян от новинарската агенция.

Дейвид е планирал да съхранява автопарк от суперколи в Бевърли Хилс, веднага след като собствениците на проекта завършат покупката на хотел „Mr. C's Beverly Hills“ за 90 милиона долара, според резюме, получено от LA Times.

Но всичко това било „шарада, предназначена да привлече инвеститори… за да финансира собствения си екстравагантен начин на живот“, според иск, видян от изданието.

„Бункерът не съществува. Няма клуб за ултра-висок клас автомобили. Няма членове. Бизнесът е мираж“, се твърди в друг иск. Дейвид Брен не отговори веднага на опитите да се свържат с него по телефон и имейл.

America’s wealthiest real-estate developer has publicly distanced himself from his son after the heir was accused of scamming investors out of millions.https://t.co/TfrldaMGq2 — The Daily Beast (@thedailybeast) October 6, 2025

Твърденията, че Доналд Брен е отсъстващ баща, се появяват още по време на съдебен процес през 2003 г., когато бившата му приятелка Дженифър Маккей Голд и двете им деца – включително Дейвид, тогава на 11 години – го съдят за милиони долари издръжка на дете със задна дата.

Той вече е платил около 9 милиона долара издръжка, съобщи адвокатът му пред LA Times. В крайна сметка съдебните заседатели се произнасят в негова полза.

Но години по-късно някои измамени инвеститори твърдят, че Дейвид се е държал, сякаш богатият магнат на недвижими имоти е само на едно телефонно обаждане разстояние. „Той се държеше така, сякаш можеше веднага да вдигне телефона и да се обади на баща си“, казва пред LA Times Крис Райзинг, сътрудник на семейство Брен, който е бил замесен в опитите на Дейвид да купи хотел „Mr. C's Beverly Hills“.

Други инвеститори казват, че Дейвид е използвал обтегнатите си отношения с баща си, за да спечели съчувствие.

„Той беше хитър. Играеше на жертва; така дърпаше сърцата на хората. Баща ми не ми даде нищо; можех да направя това, но никой не вярва в мен“, казва пред новинарската агенция Майк Тран, близък приятел на един от инвеститорите.

Нанси Лу, технологичен предприемач, инвестира 100 000 долара в „Бункера“ през 2021 г., след като Дейвид се закле, че вече има договор за закупуване на хотел в Бевърли Хилс – въпреки че тя е била скептична.

Дейвид я води на луксозно събитие в Западен Холивуд, което според него „Бункерът е съспонсорирал с Louis Vuitton. Но Лу не видя никакви брандинг материали, свързани с клуба „мъжка пещера“, на събитието", казва тя пред LA Times. Въпреки това тя инвестира в компанията по съвет на своя ментор Тони Чен, предприемач от района на залива, който се е увлякъл по проекта, особено заради предполагаемите му връзки с Irvine Co., според доклада.

„Той наистина ме притисна. Казваше, че трябва да инвестирам. Да вложа половин милион… Това е къщата в СоХо за любителите на коли“, според Чен, който използвал езика на Дейвид, твърди докладът.

Но само няколко месеца по-късно Чен се появил в дома на Лу в „огромна криза“, казва тя пред изданието.

Чен се свързал с Джошуа Ритър, частен адвокат, представлявал около осем души, инвестирали в „Бункера“ – включително един, който е вложил „малко под“ 1 милион долара, казва Ритър пред LA Times.

Когато в бизнес презентацията на Дейвид започват да се появяват пукнатини, някои инвеститори се опитват да си изтеглят парите.

Според съдебни документи двама инвеститори, Елхам Алсулайман и Зайнал Алиреза, предлагат на Брен начален капитал от 1 милион долара за „Бункера“.

По-късно Брен казва, че е бил „изключително извинителен“ и е написал на двамата чек за половин милион долара, но „той не е бил върнат“, според делото, видяно от LA Times.

Когато Лу се опитала да изтегли парите си, Брен ѝ върнал само 10 000 долара и ѝ предложил безплатно членство в „Бункера“ при откриването му, според имейли, получени от изданието.

Междувременно Чен не е постигнал особен напредък в връщането на парите си до есента на 2022 г., казва Ритър пред LA Times.

Според изданието, той е подписвал чек след чек за Брен преди нервния си срив у Лу. По-късно се разделя със съпругата си и започва да живее в къщата на приятеля си Тран.

„Тони изгради за този човек нещо от сорта на: „О, човече, той е аутсайдер. Той е този Дейвид. И ако се справи както трябва, ще се превърне в Голиат“, казва Тран пред LA Times. През септември 2022 г. Тран казва, че е намерил Чен в гаража му, обесен на примка.

Според службата на медицинския експерт на окръг Санта Клара, смъртта му е квалифицирана като самоубийство.