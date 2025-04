Алпинист беше спасяван два пъти за една седмица от Фуджи

В ластите в Япония спасиха един и същ алпинист от склоновете на планината Фуджи два пъти в рамките на една седмица. 27-годишният мъж беше издирен и спасен първо във вторник, след като се почувства зле, съобщи полицията на префектура Шизуока за CNN в понеделник. Спасителите се отзоваха отново в събота, когато той се връща, за да вземе свои вещи, включително мобилен телефон, които беше оставил при първия инцидент, предаде CNN.

Алпинистът — китайски студент, живеещ в Япония — успява да достигне върха на 3776 метра, преди да развие височинна болест при първото си изкачване. При второто си изкачване на планината е спасен от надморска височина над 3000 метра, отново след като се почувства зле. Животът му не е в опасност, информира полицията.

