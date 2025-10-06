Свят

Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи

"В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно", казва един от спасените туристи

6 октомври 2025, 14:54
Надпревара със смъртта на Еверест: Продължава спасителната акция за стотици блокирани туристи
Източник: iStock

С пасителна операция е в ход за изтегляне на стотици хора, останали блокирани след внезапна снежна буря от тибетската страна на планината Еверест, съобщават китайските държавни медии.

Около 350 туристи вече са били изведени на безопасно място и са достигнали малкото градче Кудан, след като спасителите разчистили достъпа до техните лагери, съобщава Китайската централна телевизия (CCTV). Над 200 други туристи, блокирани близо до източната стена Кангшунг на Еверест, също са в контакт със спасителите и се очаква да пристигнат в Кудан на етапи.

Стотици местни жители и спасителни екипи били мобилизирани да разчистват снега, който блокирал достъпа до района, разположен на над 4 000 метра височина, според държавно подкрепяната агенция Jimu News. Първоначално се оценява, че почти 1 000 души са били блокирани след необичайно обилни снеговалежи и дъждове, ударили Хималаите в петък и събота.

„Тази година времето не е нормално,“ казва Чен Гешуанг, част от 18-членен туристически екип, който безопасно стигнал до Кудан. „В планината беше много мокро и студено, и хипотермията беше реален риск. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно.“

Друг турист, Ерик Вен, който също оцеля в бурята, разказва: „Дъжд и сняг валяха всеки ден и изобщо не виждахме Еверест. Почти не спахме в претъпканата палатка, където бяхме повече от 10 души, защото снегът валеше толкова силно, че трябваше да го разчистваме на всеки 10 минути, за да не се срути палатката.“

Вен добавя, че трима членове на неговата 18-членна експедиция получили хипотермия, когато температурата паднала под нулата, но останалата част от групата преминала почти без наранявания.

Фотографът на природата Донг Шучан, който бил сред стотиците туристи в района по време на китайската „Златна седмица“, разказва как внезапната снежна буря го ударила само няколко часа след началото на неговия поход в събота. Той се надявал да заснеме чудесата на Хималаите от тибетските склонове. Групата му достигнала височина от 4 600 метра, преди да реши да се върне обратно. „Ветровките и дъждобраните ни не можеха да ни защитят от снега. Всички бяхме премръзнали и мокри. Няколко души показваха признаци на хипотермия,“ казва Донг. Бягството му било съпроводено от мокър сняг и падащ град, а пътеката била много хлъзгава, принуждавайки всички да се движат бавно.

Групата прекарала нощта в хотелска стая в Кудан, където разчитала на генератор за електричество. Снегът бил около метър дълбок, когато започнали оттеглянето си в неделя. „Всички сме опитни туристи, но тази буря беше изключително трудна за преодоляване. Бях много щастлива, че успях да изляза,“ казва Чен Гешуанг. „Този сняг тази година беше изключителен,“ добавя тя.

Друга жена, чието име не се споменава, разказва, че съпругът ѝ, който останал блокиран в бурята, бавно се спуска от планината, но дебелата снежна покривка прави оттеглянето му изключително трудно. „Дори за спасителите не е лесно, те трябва да разчистват снега, за да направят пътека,“ казва жената. „Надявам се екипът на съпруга ми да достигне спасителите безопасно.“ Тя добавя, че съпругът ѝ едва е спал в палатката, защото се страхувал да не бъде затрупан от снега.

Броят на посетителите в отдалечената долина Карма, водеща към Кангшунг, бил стотици тази седмица, увеличен от осемдневния национален празник в Китай. Много туристи използват този по-малко известен, но живописен маршрут към основата на Еверест, който предлага гледка към най-високия връх в света.

Все още не е ясно дали туристи близо до северната стена на Еверест, също в Тибет, са били засегнати от снежната буря. Северната стена привлича голям брой посетители заради лесния достъп по асфалтиран път.

На юг от Тибет, в Непал, обилни дъждове предизвикаха свлачища и внезапни наводнения, които блокираха пътища, отнесоха мостове и взеха живота на най-малко 47 души. 35 души загинали при отделни свлачища в източния район Илам, граничещ с Индия, девет души са обявени за изчезнали, а трима други загинали при удар от мълнии.

Спасителни екипи започнали работа в неделя, за да разчистят пътя към лагерите по източния склон на Еверест в Тибет, където сигналът за блокирани достигнал близо 1 000 души. Снеговалежът започнал в петък и продължил до събота, като спасителите се мобилизирали да осигурят безопасен достъп до района на над 4 900 метра надморска височина. Част от туристите вече били евакуирани от планината.

В момента спасителите и властите продължават да се борят с екстремните условия, като основната цел е да се изведат туристите безопасно, докато температурите падат и рискът от хипотермия остава висок.

Междувременно, в Китай, тайфунът Матмо е ударил източното крайбрежие, принуждавайки около 150 000 души да напуснат домовете си, което допълнително усложнява спасителната операция и влиянието на екстремните климатични условия върху региона.

Източник: Sky News/BBC/БТА, Габриела Иванова    
