Задържаха българка при операция срещу мафията в Италия

334-ма души, сред които политици, адвокати, счетоводители и служители на държавната администрация, са арестувани в Италия, защото са били част от калабрийската мафия Ндрангета. Запорирани са активи за над 15 милиона евро, съобщава Corriere della sera, цитиран от Nova.

В италианските медии се появиха информации, че част от задържаните лица са били арестувани в Германия, Швейцария и България, в изпълнение на европейски заповеди за арест.

Медиите съобщават за арести в България, а в списъците фигурира конкретно име - Живка Танева. 38-годишната Живка Димитрова Танева е в списъка на задържаните под домашен арест. Името ѝ се свързва с картела на Никола Манкузо и клана Бонавота. Тя е притежател на кафене в Сан Онофрио, където действа именно тази групировка. Стационарният ѝ телефон в Италия се оказа закрит, предаде NOVA.

Вътрешният министър Младен Маринов коментира че "няма данни за замесени български граждани във връзка с операцията в Италия срещу членове на Ндрангета", предаде БТА.

"Свързали сме се с нашия представител в Италия и с представителя на италианската полиция в посолството в София, те ни увериха, че няма данни за български граждани, не знам по каква причина името на България съществува в тази операция, това е официалната информация", съобщи Маринов.

Сред задържаните хора е и бившият депутат от „Форца Италия” Джанкарло Пители, кметът на Вибо Пицо Джанлука Калипо, шефът на общинската полиция на Вибо Валентиа Филипо Неши, представител на съда на Вибо Валентиа, собственици на местни фирми от строителството и ресторантьорския бизнес и др.

По време на разследването е станало ясно преплитането на интереси между клановете и представители на политиката и бизнеса. Следователите са документирали срещи и съвещания между босове и членове на Ндрангета.

Разследвани са общо 416 души. 260 от обвиняемите се намират в затвора, а другите са под домашен арест като още 82 души се разследват. Обвиненията срещу всички тях варират от връзки с мафията до убийства, изнудвания, рекет, фиктивно притежаване на собственост, пране на пари и др. Престъпната история на обвиняемите е описана от властите върху 13 500 страници.

