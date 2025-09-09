Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

П овече от 20 украински граждани бяха убити при руска въздушна атака срещу село в Донецка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Toй призова съюзниците на Украйна да засилят натиска си върху Москва, за да спре конфликта.

Видео от мястото на инцидента, споделено от Зеленски, показва ужасяващите последици, с множество безжизнени тела, лежащи на земята. Много от хората на кадрите изглеждат възрастни, а много от тях изглеждат сякаш са претърпели тежки наранявания.

"Директно върху хора, върху обикновени граждани. Точно тогава, когато са се изплащали пенсии. Светът не трябва да мълчи, светът не трябва да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор и от Г-20", написа украинският държавен глава в социалната мрежа X, цитиран от Ройтерс.

Meждувременно в публикация в социалната мрежа Telegram на Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна се посочва, че украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ

От 22:00 часа снощи руските сили са изстреляли 84 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове от района на Брянск, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск. Над 50 от тях са били „Шахед“.

Въздушните удари са отразени от украинските авиация, зенитно-ракетни части, екипи за радиоелектронна борба, дронове и мобилни огневи групи.

Предварителни данни към 08:30 часа тази сутрин показват, че системите за ПВО са свалили или заглушили сигнала на 60 дрона „Шахед“, „Гербер“ и друг тип в северната, южната и източната част на страната.

Потвърдени са удари от 23 бойни дрона на 10 места.