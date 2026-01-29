Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност две жени на 43 и 24 години за кражба на пари от мъж в търговски център.

Събраните до момента доказателства сочат, че този вторник, около 16:20 часа в търговски център в София, обвиняемите чрез ловкост отнели сумата от 17 900 лева от джоба на 51-годишен мъж.

По случая се води досъдебно производство, посочват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващ прокурор двете жени са задържани за срок до 72 часа.