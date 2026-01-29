Китай: Защо Си отстрани най-влиятелния си генерал?

Н ай-влиятелният генерал в армията на Китай бе внезапно отстранен. Това е кулминацията на "вълната от чистки" сред военните, каквато не е имало от времето на Мао Дзедун, съобщи Deutsche Welle.

Какво се крие зад тази стъпка?

"Ние служим на народа", крещят войниците с пълно гърло пред държавния и партиен ръководител Си Дзинпин на голям военен парад миналата есен. Военните в Китай обаче служат преди всичко за запазване на властта на ръководството, както е и в много други авторитарни държави, посочва германската обществена медия АРД.

Това е особено видно сега: през уикенда китайското министерство на отбраната обяви, че досегашният близък съратник на Си и водещ генерал в страната Чжан Юся е бил внезапно отстранен. Това е кулминацията на "вълната от чистки" сред военните, каквато не е имало от времето на основателя на държавата Мао Дзедун, отбелязва в тази връзка АРД.

Народната освободителна армия на Китай (въоръжените сили на Китай и най-голямата действаща армия в света ) формално е подчинена на Комунистическата партия, а не на държавата, макар че в Китай това е едно и също. От основаването на Народната република контролът над въоръжените сили е част от осигуряването на политическата власт, която "идва от дулата на пушките", както е казал навремето Мао.

Внезапен край на една дълга връзка

Откакто пое поста през 2012 година, Си отмени предпазливото отваряне на своите предшественици и концентрира властта в свои ръце, елиминирайки съперничещите групи в партията и засилвайки контрола на партията във всички области. През последните 13 години Си назначи свои поддръжници навсякъде, включително всичките генерали в Централната военна комисия – ръководния орган на въоръжените сили. Самият Си е негов председател.

Отстраненият генерал Чжан Юся беше най-важният му заместник. От самото начало той стоеше плътно до Си, техните бащи са се познавали. Чжан се считаше за близко доверено лице на китайския лидер и един от малкото генерали с боен опит от кратката война между Китай и Виетнам през 1979 година.

Чжан отговаряше за модернизацията на армията, която, както планира Си, до 2027 година трябва да достигне световно ниво. Целта е да се изградят способности за евентуален военен удар срещу Тайван – демократично управлявания остров, към който Китай има претенции , припомня АРД.

Обвиненията в корупция са само претекст?

Какво е подтикнало Си да уволни своя дългогодишен съратник? Наблюдателите все още се чудят какви може да са причините за това.

Съобщението на Министерството на отбраната е кратко и неконкретно: Чжан и друг висш генерал са нарушили дисциплината и законите. Коментар в печатния орган на Народната освободителна армия е малко по-конкретен: генералите били предали доверието, което им е било гласувано, а отстраняването им щяло да очисти армията от идеологическата отрова и да изкорени корупцията.

Случаите на корупция не са необичайни в Народната освободителна армия. Ли Ингю, военен анализатор в университета Тамкан в Тайван, казва, че обвиненията в корупция са само претекст.

Знак към бъдещите генерали

Си цели с този ход да укрепи властта си и да упражнява по-строг контрол над армията. "Вероятно той е смятал, че модернизацията на армията се бави", казва Ли.

Според него е малко вероятно да е имало заговор за свалянето на Си от власт, каквато информация се разпространява в интернет. По-скоро Си е искал да даде знак на бъдещите генерали. Ли вижда посланието така: "Ако не изпълнявате заповедите ми, сте в опасност. Независимо дали сте потомци на генерали или висши партийни кадри, или пък имате други връзки, трябва да се подчинявате на Си Дзинпин."

Въпросът за лоялността

Очевидно е имало разногласия между Си и генерал Чжан – "особено по отношение на реформата на въоръжените сили", казва военният анализатор Май-Брит Щумбаум от консултантската фирма The SPEAR Institute. "Чжан е бил много предпазлив относно това доколко военните са готови за евентуална атака срещу Тайван. Си вероятно е изтълкувал тази оценка като липса на лоялност", казва той пред АРД.

Освен това предишните чистки са породили голямо недоволство във военните среди. Чжан е бил най-важната фигура, която все още е имала връзки с такива мрежи. "И Си вероятно е възприел това като пряка заплаха", казва още Щумбаум за АРД.

Контрол над армията – за собствена защита?

След последните уволнения почти всички места в Централната военна комисия са празни. Освен председателя Си, до него остава само вторият заместник-председател - генерал Чжан Шенмин, който отговаря за вътрешните разследвания. Всички останали бяха отстранени от постовете си през последните години.

Военният анализатор Ли предполага, че Си може би изпълнява план за отказ от някои ръководни постове, запазвайки за себе си контрола над армията – за собствената си защита. Защото строгите мерки на Си срещу вътрешнопартийните му съперници вероятно са предизвикали много недоволство в апарата на властта, добавя той.

Какво означава това за Тайван?

В средносрочен план Народната освободителна армия вероятно ще бъде отслабена от кампаниите за прочистване, защото офицерите се страхуват да вземат решения. Според анализатора Ли това прави една атака срещу Тайван по-малко вероятна в краткосрочен план. Освен това армията е отслабена, защото лоялността вече е по-важна от военните умения.

В дългосрочен план обаче съществува опасност да няма кой да се възпротиви на Си, ако той заповяда прибързана атака срещу Тайван. А натискът върху Народната освободителна армия бързо да стане още по-боеспособна вероятно ще се увеличи, пише още в публикацията на АРД.