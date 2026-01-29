Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

М айка на 22 деца засне видео на огромното си семейство, което показва, че цели 20 от децата ѝ са родени в рамките на една година, пише Daily Mail .

Кристина Йозтюрк, на 26 години, която живее в Грузия, е посрещнала 21 от децата си чрез сурогатни майки, като 20 от тях са се родили за малко повече от една година.

Тя твърди, че иска да има цели 105 биологични деца със своя милионер съпруг Галип, на 58 години, който по-рано тази година беше осъден на осем години затвор, след като бе признат за виновен за незаконно закупуване и притежание на наркотици и психотропни вещества.

В сладко видео в Instagram профила ѝ, който има над 231 000 последователи, децата изброяват имената си и датите си на раждане.

Клипът показва, че всички освен две от децата са родени през 2020 г., като най-голямата дъщеря на Кристина, Виктория, е родена през 2014 г. от предишен брак, а най-новото попълнение в семейството, Оливия, се е появило на бял свят през януари 2021 г.

Тя е майка още на Мустафа, Марям, Айрин, Алис, Хасан, Джуди, Харпър, Тереза, Хюсеин, Анна, Изабела, Исмаил, Мехмет и Ахмет, всички на три години, както и на Али, Кристина, Алена, Сара, Локман и Алпарслан, които са на две години.

Видеото в социалните мрежи предизвика вълна от възхищение, като много хора признаха, че често бъркат децата, защото са толкова много.

"Запознайте се със семейство Йозтюрк!", гласи надписът на Кристина.

"Много пъти ме молехте да направя видео с имената и възрастта на децата. Чух ви и направих видео с датите на раждане."

"Какво красиво семейство!", пише един потребител.

"Благодаря, че споделяте света си с нас! Вие сте майка за пример", добавя друг.

"Благодаря, че показвате щастливите си деца. С толкова братя и сестри детството сигурно е прекрасно", коментира трети.

Книга и лични трудности

През февруари Кристина, която е родом от Москва, издаде книга за своя опит.

В публикация тя написа:

"Изглежда, че всичко за възпитанието вече е написано, но всеки ден родителите търсят полезна информация, за да дадат най-доброто на децата си.

И аз не съм изключение. Като майка на 22 деца мога да кажа със сигурност, че информация никога не е излишна.

След десетки, дори стотици статии, книги и обучения реших да създам собствена книга, в която най-важното за младите родители е събрано и подредено стъпка по стъпка."

Кристина се запознава с богатия хотелиер Галип по време на почивка в Батум, Грузия.

Според Agenda.Ge бизнесменът е бил арестуван през май миналата година, след като при обиск били открити "особено големи количества" наркотици.

Той е обвиняван и в укриване на данъци, фалшификации и пране на пари.

Галип е избягал от Турция през 2018 г., след като апелативен съд е потвърдил доживотна присъда за убийство, извършено през 1996 г.

Адвокатите му твърдят, че ще обжалват, а самият той отрича обвиненията.

Кристина често споделя колко тежко преживява отсъствието на съпруга си.

"Трудно ми е да поддържам страницата, след всичко, което се случи в семейството ни", написа тя.

"Не понасям тишината, не понасям отсъствието му, не мога да спя сама, не мога да виждам празното му работно място, да чувам гласа му и да усещам прегръдката му."

Финансовата страна на огромното семейство

През 2021 г. Кристина разкри, че харчи по 67 700 паунда годишно за 16 бавачки.

Тя и Галип са платили около 168 000 евро на сурогатни майки между март 2020 и юли 2021 г. и около 96 000 долара годишно за персонал, който живее с тях.

Кристина разказва, че харчи около 4 000 паунда седмично за памперси, адаптирано мляко и основни нужди на бебетата.

Семейството живее в триетажно имение, а Кристина споделя натовареното си ежедневие с над 231 000 последователи в Instagram.

Защо използват сурогатство

Кристина била самотна майка, когато отива на почивка в Батум, известен като "Лас Вегас на Черно море".

Там среща Галип и двамата твърдят, че е било любов от пръв поглед.

Двамата решили да имат възможно най-много деца, но бързо осъзнали, че тя физически не може да ражда толкова бързо.

Затова се спрели на сурогатство, което струва около 9707 долара на бременност.

Грузия разрешава сурогатството от 1997 г. за хетеросексуални, женени двойки. Детето автоматично принадлежи на биологичните родители, а сурогатната майка няма права.

Всички жени преминават през психологически консултации и подписват юридически документи.

"Клиниката в Батум избира сурогатните майки и носи пълна отговорност. Ние нямаме директен контакт с тях", обяснява Кристина.

Планове за бъдещето

"Аз родих само най-голямата си дъщеря Вика. Останалите деца са генетично наши, но износени от сурогатни майки", казва тя.

Една от сурогатните майки дори поискала да задържи бебето, но по закон нямала такова право.

Двойката иска над 100 деца, но засега ще изчака, докато сегашните пораснат.

Кристина не изключва да ражда отново, но признава:

"В момента не е практично. За всичко си има време."