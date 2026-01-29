Свят

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Кристина не изключва да ражда отново, но признава: "В момента не е практично. За всичко си има време"

29 януари 2026, 15:29
Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100
Източник: Istock

М айка на 22 деца засне видео на огромното си семейство, което показва, че цели 20 от децата ѝ са родени в рамките на една година, пише Daily Mail.

Кристина Йозтюрк, на 26 години, която живее в Грузия, е посрещнала 21 от децата си чрез сурогатни майки, като 20 от тях са се родили за малко повече от една година.

Тя твърди, че иска да има цели 105 биологични деца със своя милионер съпруг Галип, на 58 години, който по-рано тази година беше осъден на осем години затвор, след като бе признат за виновен за незаконно закупуване и притежание на наркотици и психотропни вещества.

В сладко видео в Instagram профила ѝ, който има над 231 000 последователи, децата изброяват имената си и датите си на раждане.

Клипът показва, че всички освен две от децата са родени през 2020 г., като най-голямата дъщеря на Кристина, Виктория, е родена през 2014 г. от предишен брак, а най-новото попълнение в семейството, Оливия, се е появило на бял свят през януари 2021 г.

Тя е майка още на Мустафа, Марям, Айрин, Алис, Хасан, Джуди, Харпър, Тереза, Хюсеин, Анна, Изабела, Исмаил, Мехмет и Ахмет, всички на три години, както и на Али, Кристина, Алена, Сара, Локман и Алпарслан, които са на две години.

Видеото в социалните мрежи предизвика вълна от възхищение, като много хора признаха, че често бъркат децата, защото са толкова много.

"Запознайте се със семейство Йозтюрк!", гласи надписът на Кристина.

"Много пъти ме молехте да направя видео с имената и възрастта на децата. Чух ви и направих видео с датите на раждане."

"Какво красиво семейство!", пише един потребител.

"Благодаря, че споделяте света си с нас! Вие сте майка за пример", добавя друг.

"Благодаря, че показвате щастливите си деца. С толкова братя и сестри детството сигурно е прекрасно", коментира трети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

  • Книга и лични трудности

През февруари Кристина, която е родом от Москва, издаде книга за своя опит.

В публикация тя написа:

"Изглежда, че всичко за възпитанието вече е написано, но всеки ден родителите търсят полезна информация, за да дадат най-доброто на децата си.

И аз не съм изключение. Като майка на 22 деца мога да кажа със сигурност, че информация никога не е излишна.

След десетки, дори стотици статии, книги и обучения реших да създам собствена книга, в която най-важното за младите родители е събрано и подредено стъпка по стъпка."

Кристина се запознава с богатия хотелиер Галип по време на почивка в Батум, Грузия.

Според Agenda.Ge бизнесменът е бил арестуван през май миналата година, след като при обиск били открити "особено големи количества" наркотици.

Той е обвиняван и в укриване на данъци, фалшификации и пране на пари.

Галип е избягал от Турция през 2018 г., след като апелативен съд е потвърдил доживотна присъда за убийство, извършено през 1996 г.

Адвокатите му твърдят, че ще обжалват, а самият той отрича обвиненията.

Кристина често споделя колко тежко преживява отсъствието на съпруга си.

"Трудно ми е да поддържам страницата, след всичко, което се случи в семейството ни", написа тя.

"Не понасям тишината, не понасям отсъствието му, не мога да спя сама, не мога да виждам празното му работно място, да чувам гласа му и да усещам прегръдката му."

  • Финансовата страна на огромното семейство

През 2021 г. Кристина разкри, че харчи по 67 700 паунда годишно за 16 бавачки.

Тя и Галип са платили около 168 000 евро на сурогатни майки между март 2020 и юли 2021 г. и около 96 000 долара годишно за персонал, който живее с тях.

Кристина разказва, че харчи около 4 000 паунда седмично за памперси, адаптирано мляко и основни нужди на бебетата.

Семейството живее в триетажно имение, а Кристина споделя натовареното си ежедневие с над 231 000 последователи в Instagram.

  • Защо използват сурогатство

Кристина била самотна майка, когато отива на почивка в Батум, известен като "Лас Вегас на Черно море".

Там среща Галип и двамата твърдят, че е било любов от пръв поглед.

Двамата решили да имат възможно най-много деца, но бързо осъзнали, че тя физически не може да ражда толкова бързо.

Затова се спрели на сурогатство, което струва около 9707 долара на бременност.

Грузия разрешава сурогатството от 1997 г. за хетеросексуални, женени двойки. Детето автоматично принадлежи на биологичните родители, а сурогатната майка няма права.

Всички жени преминават през психологически консултации и подписват юридически документи.

"Клиниката в Батум избира сурогатните майки и носи пълна отговорност. Ние нямаме директен контакт с тях", обяснява Кристина.

  • Планове за бъдещето

"Аз родих само най-голямата си дъщеря Вика. Останалите деца са генетично наши, но износени от сурогатни майки", казва тя.

Една от сурогатните майки дори поискала да задържи бебето, но по закон нямала такова право.

Двойката иска над 100 деца, но засега ще изчака, докато сегашните пораснат.

Кристина не изключва да ражда отново, но признава:

"В момента не е практично. За всичко си има време."

Източник: Daily Mail    
многодетно семейство Кристина Йозтюрк сурогатно майчинство 22 деца семейство Йозтюрк Грузия Галип Йозтюрк Instagram големи разходи книга за родители
Последвайте ни

По темата

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

България Преди 25 минути

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 29 минути

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

,

Китай: Защо Си отстрани най-влиятелния си генерал?

Свят Преди 42 минути

Най-влиятелният генерал в армията на Китай бе внезапно отстранен.

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Свят Преди 47 минути

Двете жени са задържани за срок до 72 часа

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Любопитно Преди 1 час

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 1 час

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

България Преди 1 час

Коментарът идва от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

Любопитно Преди 1 час

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 1 час

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 1 час

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Любопитно Преди 1 час

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

България Преди 2 часа

Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата

<p>Датският външен министър за Гренландия: Заплахата остава</p>

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

Свят Преди 2 часа

Ларс Льоке Расмусен заяви, че диалогът е понижил напрежението

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Андрей Гюров

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

България Преди 2 часа

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си, пише Иванов във Фейсбук

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Свят Преди 2 часа

22-годишният Матвей Румянцев беше осъден за нападение над жена в пристъп на ревност в апартамента си в Лондон, докато тя е била на видеоразговор с най-малкия син на Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Мила Роберт татуира меч върху кожата си

Edna.bg

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Левски отваря врати за феновете в петък

Gong.bg

Ботев Пд представи снажен полузащитник

Gong.bg

Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Nova.bg

И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер

Nova.bg