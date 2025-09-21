Свят

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

21 септември 2025, 18:39
Източник: БТА

Г енералният инспектор на германските въоръжени сили ген. Карстен Бройер призова Бундесверът в най-скоро време да бъде оборудван с нови оръжейни системи за борба с дронове, предаде ДПА. 

„За мен едно е ясно: в края на краищата ще трябва да използваме дронове срещу дронове“, заяви ген. Бройер. Според него, като се вземе предвид броя на дроновете, които Русия използва срещу Украйна, ефективната отбрана „е възможна единствено чрез използването на комбинация от различни способности“.

Генералът заяви, че очаква прогрес през следващите месеци. Той посочи времева рамка за приемането на въоръжение на дронове камикадзе, които да бъдат насочвани срещу целите в голям брой или дори да ги търсят самостоятелно с помощта на изкуствен интелект.

Бройер обаче предупреди, че би било „грешка“ да се изпуснат от поглед другите заплахи. „Не бива сега да се фокусираме единствено върху дроновете. Колкото и важно да е разработването на дронове за нашите отбранителни способности, ние все пак сме изправени пред заплахи и от крилати ракети и самолети“, допълни той.

Зачестилите нарушения на въздушното пространство от страна на Русия през последните две седмици предизвикаха безпокойство сред съюзниците от НАТО. Бройер определи скорошното навлизане в полското въздушно пространство като безпрецедентно нарушение.

„Независимо дали е било умишлено или случайно, руският президент Владимир Путин ще следи вниматлено нашата реакция. С това нарушение на въздушното пространство той ни изпита като съюз“, каза високопоставеният генерал.

Той изрази увереност, че съюзът е преминал изпитанието с единство и бърза реакция. Фактът обаче, че изтребителите на НАТО трябваше да изстрелват скъпоструващи управляеми ракети по сравнително евтини дронове за еднократна употреба, предизвика обществени съмнения и критики относно нивото на готовност на съюза.

Това руско оръжие плаши НАТО

„Как можем да постигнем много по-добър баланас между цена и ефективност? Предприели сме конкретни стъпки по този въпрос. Например, вече закупуваме системи за противовъздушна отбрана „Скайрейнджър“, цената на чиито боеприпаси е нищожна в сравнение с тази на ракета за противовъздушна отбрана“, заяви генералният инспектор на Бундесвера.

„Скайрейнджър“ е мобилна наземна система за ПВО, разработена от германската компания „Райнметал“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Бундесверът Дронове Противовъздушна отбрана Русия НАТО Нарушение на въздушното пространство Ген. Карстен Бройер Война в Украйна Цена и ефективност Скайрейнджър
