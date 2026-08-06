Мъж в Берлин упоил и изнасилил поне 14 жени

В Берлин 68-годишен мъж се призна за виновен за упояване и изнасилване на жени, които е срещал в сайтове за запознанства, при откриването на съдебния процес срещу него днес, предаде ДПА.

Чрез адвоката си Йохен Шофтхалер мъжът призна, че е извършил сексуално посегателство над 14 жени.

Той също така каза, че последователността на събитията, посочена в обвинителния акт, е вярна.

Изнасилвач в Германия призна за 300 нападения

Берлинската прокуратура му повдигна общо 22 обвинения за периода от 2016 г. до 2022 г. Те включват изнасилване, тежки телесни повреди и нарушаване на личното пространство, тъй като германецът е правил снимки и видеозаписи по време на престъпленията.

Наред с постановяването на осъдителна присъда, прокуратурата настоява също да бъде издадена заповед за превантивен арест след изтичането на наказанието за лишаване от свобода.

Мъж дрогирал жена си, за да бъде изнасилена от 83 непознати

Броят на жертвите според прокурорите обаче е 58, от които 10 все още не са идентифицирани, но има видеозаписи с тях. Четири от засегнатите жени участваха в съдебния процес.

Прокуратурата посочва, че мъжът, който работи като електротехник, се е срещал с жените, повечето от които са били от 50 до 60-годишна възраст, в онлайн платформи за запознанства. Смята се, че преди да им посегне, той е използвал приспивателни в комбинация с алкохол, за да изпаднат в безпомощно състояние.

Германец, предлагал услугите си на детегледач, бе осъден за педофолия

Видеозаписите на престъпленията са били открити след постъпил сигнал в град Ферден ан дер Ален в Северна Германия. Миналата година местната полиция е разследвала друг мъж в региона по сходни обвинения, който междувременно е починал. Смята се, че той е поддържал връзка с обвиняемия.

Сериен изнасилвач руснак призна за 100 изнасилвания

Жертвите не са осъзнавали, че по време на срещите е било извършвано престъпление и са научили за него едва след откриването на видеозаписите при разследването.

Съдът в Берлин насрочи съдебни заседания до 1 октомври, като изслушванията ще бъдат възобновени на 18 август.