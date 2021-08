Мъж уби двете си деца, защото имали "змийска ДНК"

А мериканец, последовател на движението "Кю Анон", което разпространява конспиративни теории, уби двете си деца, вярвайки, че те имат "змийска ДНК", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

A California surfing instructor confessed to killing his two children with a spearfishing gun after abducting them and traveling to Mexico. He told investigators that his belief in the conspiracy theories known as QAnon made him do it, the authorities said.https://t.co/J15pHqp2I3