Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

39-годишен мъж е задържан в Радомир за предполагаема стрелба по бездомно куче от движещ се автомобил в жилищен комплекс „Арката“.

При претърсванията са открити четири законно притежавани оръжия – три ловни и една пневматична пушка. Мъжът е задържан за до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Кучето е оцеляло и се възстановява във ветеринарна клиника в Перник, където е било транспортирано със съдействието на полицията. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Арестуваха мъж, застрелял куче в Твърдица

Служители на Районното управление в Радомир са установили и задържали 39-годишен мъж във връзка със стрелба по бездомно куче в жилищен комплекс „Арката“, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 30 минути след полунощ, когато гражданин съобщил, че от преминаващ автомобил е произведен изстрел и е ранено куче. След стрелбата автомобилът продължил движението си в неизвестна посока.

Полицейските служители са предприели действия за установяване на превозното средство и неговия водач. След преглед на записи от множество камери и проведени проверки е установен мъжът, за когото се предполага, че е извършил стрелбата. Това е 39-годишен местен жител. При претърсвания в жилища, ползвани от мъжа, са открити и иззети три ловни пушки и една пневматична пушка. Оръжията са законно притежавани. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

От полицията уточниха, че раненото куче е оцеляло. То е било транспортирано със съдействието на полицейските служители до ветеринарна клиника в Перник, където е настанено за лечение и състоянието му се подобрява.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.