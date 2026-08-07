Стрелба по тролейбус с пътници в Плевен, извършителят се издирва

С лед стрелба беше счупено стъкло на тролейбус с пътници в Плевен, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР Мариана Цветкова.

Тя добави, че инцидентът с разследва от служители на Второ Районно управление.

Тролейбусът се движел по линия в посока жк "Сторгозия". Малко след спирката при завод "Яна" едно от стъклата на тролейбуса е било внезапно счупено. При инцидента няма пострадали пътници.

На място са предприети незабавни процесуално – следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата.

Започнало е разследване, като извършеното деяние се квалифицира като грубо нарушаване на обществения ред, има широк обществен отзвук, хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество.

Работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Уведомена е прокуратурата в Плевен.