Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

М ъж се самоуби, за да не бъде изгонен от жилището си под наем в Италия, предаде АНСА.
Arriva l'ufficiale giudiziario per notificargli lo sfratto e lui si butta dal sesto piano e muore: «Non ce la faccio più»— La Sicilia (@lasiciliait) October 8, 2025
Tragedia alle porte di Milano: la vittima è un uomo di 71 anni in arretrato di due anni col pagamento dell'affitto
Трагедията се е разиграла в Сесто Сан Джовани край Милано. Мъжът, който бил на 71 години, е трябвало да бъде изгонен от апартамента си, защото не плащал наема си от месеци.
При пристигането на полицията, той се хвърлил от балкона на жилището, намиращо се на шестия етаж. Мъжът е загинал на място.