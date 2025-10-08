Свят

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Мъжът е загинал на място

8 октомври 2025, 18:46
Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем
Източник: /iStock

М ъж се самоуби, за да не бъде изгонен от жилището си под наем в Италия, предаде АНСА.

Трагедията се е разиграла в Сесто Сан Джовани край Милано. Мъжът, който бил на 71 години, е трябвало да бъде изгонен от апартамента си, защото не плащал наема си от месеци.

При пристигането на полицията, той се хвърлил от балкона на жилището, намиращо се на шестия етаж. Мъжът е загинал на място.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
