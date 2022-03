Шокиращо видео за бомбено нападение над Париж обиколи интернет

С ъздателят на шокиращо видео за предполагаема бомбандировка на Париж проговори пред в. "Монд".

"Според мен ние се намираме в Трета световна война и този конфликт ще стане повсеместен", казва режисьорът и допълва, че видеото му не е било пропаганда, а предупреждение.

По-рано този месец видео, представящо бомбено нападение над Париж, бе публикувано от сайтовете на украински ведомства и в сайтовете на френски медии и социални мрежи, припомня в. "Монд".

Кадрите показаха как момиче се снима на фона на Айфеловата кула, когато внезапно тя е бомбардирана и поразена и над нея започва да се издига дим.

После експлозии отекват и в други части на Париж, чуват се сирени, виждат се бомбардировач, който пуска бомба по жилищна сграда, и кооперации в пламъци на фона на детски плач и викове на паникьосани възрастни. Видеото приключваше с послание на английски: "Представете си, че това може да се случи в друга европейска столица" и с призив на украинския президент Володимир Зеленски: "Затворете небето над Украйна или ни дайте повече пилоти. Ако ние паднем, вие също ще паднете".

Само в сайта на украинския парламент видеото бе видяно два милиона пъти, а във Франция то предизвика и потрес и възмутени коментари.

You think you live in a different world and such atrocities cannot happen to you? Well, we used to have the same thinking. pic.twitter.com/4Tfny5sN3N