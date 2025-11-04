Скритият убиец, който е навсякъде в храната

М ного популярни храни съдържат високи нива на сол,което ги прави по-вкусни, но и по-вредни за здравето. Проучване на здравна кампания установи, че консервираната доматена супа, сиренето чедър, охладените готови ястия и корнфлейкс са сред най-големите нарушители, предаде The Guardian.

Consensus Action on Salt and Health (Cash) заяви, че високите нива на сол остават основен фактор за повишено кръвно налягане, водеща причина за смърт и инвалидност. Групата призова правителството на Великобритания да създаде независима агенция за хранене, която да възстанови предишната програма за намаляване на солта и да въведе регулирани цели за сол, наситени мазнини и захар.

В проучване на популярни храни от супермаркети Cash установи, че почти половината (47%) от супите съдържат поне толкова сол на порция, колкото две парчета пица с домати и сирене от Domino’s. Н

Според указанията на NHS възрастните не трябва да консумират повече от 6 г сол на ден – еквивалент на една чаена лъжичка. Въпреки това консумацията е трудна за контролиране, тъй като три четвърти от солта, която се яде, е в обикновени храни като хляб, закуски и готови ястия.

Тялото ви се нуждае от сол, за да функционира правилно. Прекомерната или недостатъчна консумация може да доведе до здравословни проблеми. За да избегнете това, проверявайте етикетите на храните, за да сте сигурни, че не приемате твърде много, и се храните балансирано.

Има твърдения, че прекомерният прием на сол причинява високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Освен това някои данни сочат, че твърде малкото сол може да бъде вредно.

По-голямата част (95%) от сирената, проучени от Cash, съдържат повече сол на порция от пакетче осолени чипсове. Анализът на съдържанието на сол в 201 вида сирене показа, че някои продукти имат повече сол, отколкото през 2012 г.

Готови ястия също бяха отбелязани заради прекомерна сол, като пастет или инстантни нудли.

Греъм МакГрегър, професор по сърдечно-съдова медицина в Университета „Куин Мери“ в Лондон и председател на Cash, каза: „Под ръководството на FSA и Cash Великобритания беше водеща в света по намаляване на солта. Това е трагедия за общественото здраве, че коалиционното правителство през 2010 г. прехвърли отговорността за храненето от FSA към Министерството на здравеопазването, където предостави на хранителната индустрия правото да се самоконтролира.

„Не е изненадващо, че това се провали и доведе до хиляди ненужни смъртни случаи от инсулти и сърдечни заболявания. Императивно е отговорността за храненето да бъде върната на независима агенция.“

Какво всъщност е солта?

Солта е най-значимият източник на натрий в диетата ви. Известна още като натриев хлорид (NaCl), тя се състои от 40% натрий и 60% хлорид. Днес термините „сол“ и „натрий“ често се използват взаимозаменяемо.

Някои видове сол са обогатени с йод, желязо, фолиева киселина или комбинация от тях. Например трапезната сол често съдържа добавен йод.

Натрият е от съществено значение за много ключови функции на тялото, включително поддържане на течностния баланс, здравето на нервите, усвояването на хранителни вещества и мускулната функция.

Безброй храни съдържат натрий – дори храни, които може да имат сладък вкус, като хляб, зърнени храни, сушени меса, сосове, подправки, чипс, крекери и супи.

Исторически солта се е използвала за консервиране на храна. Високите концентрации на сол предотвратяват развитието на бактерии, които могат да развалят храната.

Солта обикновено се добива от солни мини или чрез изпаряване на морска вода или друга вода, богата на минерали.

Съществуват много видове сол. Популярните варианти включват обикновена трапезна сол, хималайска розова сол и морска сол. Те могат да се различават по вкус, текстура и цвят.

Негативни ефекти от прекомерната консумация на сол

Въпреки че тялото ви се нуждае от известно количество сол, за да функционира правилно, твърде много сол може да бъде вредна за здравето.

Може да навреди на сърцето

Прекомерният прием на натрий е глобален проблем. Например, той е рисков фактор за хипертония, известна още като високо кръвно налягане. Хипертонията увеличава риска от сърдечна недостатъчност, състояние, при което сърцето не може ефективно да изпомпва кръв в тялото.

Възможна връзка с рак на стомаха

Ракът на стомаха, известен още като стомашен рак, е един от най-често срещаните видове рак и четвъртата водеща причина за смърт от рак в световен мащаб.

Няколко проучвания свързват диети с високо съдържание на сол, обикновено включващи храни като осолени меса и мариновани зеленчуци, с повишен риск от рак на стомаха.

Негативни ефекти от недостатъчната консумация на сол

Докато прекомерното количество сол може да бъде вредно, твърде малкото също може да навреди. Някои данни сочат, че диета с ниско съдържание на сол може да причини ниско кръвно налягане, дехидратация, ниски нива на натрий в кръвта и повишени нива на кръвни мазнини.

Ниско кръвно налягане или хипотония

Възможно е хора с нормално кръвно налягане да развият хипотония, когато кръвното им налягане е по-ниско от нормалното.

Дехидратация

Тъй като натрият играе важна роля в управлението на течностния баланс, диета с ниско съдържание на сол може да причини дехидратация, когато в тялото няма достатъчно течности.

Ниски нива на натрий в кръвта

Диета с ниско съдържание на сол може да доведе до хипонатриемия, състояние, при което нивата на натрий в кръвта са по-ниски от нормалното.

Кои храни са с високо съдържание на сол?

По-голямата част от солта в съвременната диета идва от ресторантски храни и пакетирани, обработени храни.

Някои от основните източници на натрий за възрастни и деца:

- Хляб: сандвичен хляб, багети, хрупкав хляб

- Обработени меса: салам, бекон, шунка, наденици

- Солени закуски: чипс, пържени картофи, крекери, осолени ядки

- Сирене и сиренни продукти: бри, моцарела, чедър

- Зърнени закуски

Винаги проверявайте етикетите и хранителните панели на пакетираните храни. Те предоставят полезна информация за продукта, включително съдържанието на натрий на порция.