Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

М ъж нападна екип на телевизия N1, който е снимал район недалеч от сръбския парламент и палатковия лагер, в който се намират привърженици на президента Вучич.

Полицаите, които са били наблизо, не са реагирали на инцидента и са се намесили едва след като репортерка на медията ги е повикала. Нападателят е избягал.

Телевизия N1 настоява компетентните органи незабавно да идентифицират и санкционират нападателя и да установят отговорността на полицейския патрул, който, по думите на медията, въпреки присъствието си на мястото не е реагирал в момента на нападението. Сръбското Министерство на вътрешните работи засега не е коментирало случая.

Мрежата за защита на журналистите Safe Journalists осъди остро атаката. За нея ще бъдат информирани и други международни организации.