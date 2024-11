Мъж е открит мъртъв в солариум след 3 дни издирване

П олицията в Индианаполис разследва смъртта на мъж, който е открит мъртъв в солариум във фитнес зала Planet Fitness в понеделник сутринта след тридневно издирване. Съдебната служба на окръг Марион идентифицира починалия като Дерек Синк, на 39 години.

Според семейството му, Синк е влязъл в солариума в петък, съобщава филиалът на NBC WTHR от Индианаполис. Когато той не се е прибрал, те подали сигнал за изчезване. Лелята на жертвата споделила, че Синк е носел електронен монитор на глезена, което позволило на следователите да установят, че той не е напускал фитнес залата от петък. Тялото му е открито в солариума на фитнеса на Хардеган Стрийт в понеделник сутринта.

Missing man found dead in Planet Fitness tanning bed 3 days after arriving at Indianapolis gym https://t.co/K11S4ZpKJE pic.twitter.com/hUi04SEfTm

Роднини споделили, че Синк е имал проблеми с наркотиците. Записите на Върховния съд на окръг Марион показват, че той е бил обвинен в притежание на наркотици и притежание на контролирано вещество през миналата година. В рамките на споразумение за признаване на вината по първото обвинение, той бил осъден на една година домашен арест, включително е трябвало да бъде тестван редовно за наркотици.

Не е ясно как е останал незабелязан за толкова дълго време. Съдебната служба все още не е установила точната причина и начин на смъртта. Полицията в Индианаполис съобщи, че разследването по случая продължава.

Елизабет Лен, която била в този Planet Fitness в понеделник сутринта, преди органите на реда да открият тялото на Синк, разказа, че тя и други членове на фитнеса са усетили неприятна миризма в сградата, близо до солариумите.

Indianapolis man named Derek Sink died while in a Planet Fitness tanning bed and was discovered three days after his Nov. 8 arrival at the gym facility. https://t.co/q6ewnXAXpY pic.twitter.com/TlhNOO272I