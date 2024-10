Миризмата на смърт оказва странно влияние върху човешкото поведение

З наете ли, че мухите могат да усетят миризмата на тялото на километри разстояние и дори да се вкопаят на дълбочина до 2 метра, за да се проврат в ковчега и да снесат яйцата си? Те се подмамват от химически сигнали, но изглежда не само чистачите могат да усетят миризмата на смъртта. Изследвания разкриха как съединение, отделяно от труповете, може да окаже изненадващо влияние върху човешкото поведение, дори когато не осъзнаваме, че го усещаме.

Когато умираме, телата ни отделят нещо, наречено путресцин, което е причина за ужасяващата миризма, която се носи от гниещото месо - човешко или друго. Проучване от 2015 г. си поставя за цел да проучи дали тя може да представлява сигнал за заплаха, който предизвиква защитно и свързано с бягство поведение при хората.

