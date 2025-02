"Това е реликва от миналото": Мъск иска да закрие "Свободна Европа" и "Гласът на Америка"

И лон Мъск призова за закриване на Радио Свободна Европа/Радио Свобода (RFE/RL) и Гласът на Америка (VOA), две медийни организации, финансирани от правителството на САЩ, като твърди, че те вече не са актуални.

Технологичният милиардер направи тези коментари на 9 февруари в отговор на публикация в X от Ричард Гренел, пратеник на САЩ за специални мисии, който критикува медиите като финансирани от данъкоплатците, твърдейки, че те са пълни с “крайнолеви активисти”.

Grenell: We don't need state-owned media like Voice of America and Radio Free Europe



It's a relic of the past, there's no need for government-funded media, said US presidential envoy for special missions Richard Grenell, citing media outlets like Voice of America and RFE/RL.… pic.twitter.com/sTvqS9uu0T — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 10, 2025

Мъск се съгласи с коментара на Гренел и добави: “Да, закрийте ги. Европа вече е свободна (без да броим задушаващата бюрокрация). Никой вече не ги слуша. Това са просто радикални леви луди хора, които си говорят сами, докато харчат $1B/година от данъкоплатците на САЩ."

Elon Musk, CEO of Tesla, SpaceX, and now the head of DOGE (Department of Government Efficiency), has called for the closure of Voice of America (VOA) and Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), arguing that they are ineffective and a waste of U.S. taxpayer money.



In a post on… pic.twitter.com/9JKZ8tbuXe — S.Haidar Hashmi (@HaidarHashmi0) February 10, 2025

Ричард Гренел заяви: "Радио Свободна Европа и Гласът на Америка са медии, платени от американските данъкоплатци. Това са държавни медии. Тези издания са пълни с крайнолеви активисти. Работил съм с тези репортери от десетилетия. Това е реликва от миналото. Нямаме нужда от платени от правителството медии."

И Илон Мъск, и Ричард Гренел изразиха категорична опозиция срещу държавното финансиране на медийни организации, като подчертаха, че парите на данъкоплатците не трябва да се използват за подкрепа на тези медии.

Elon Musk calling for VOA to be shut down ... pic.twitter.com/wlOdyUzegr — Kim Andrew Elliott (@kaedotcom) February 9, 2025

Мъск, като ръководител на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), критикува федералните плащания към медийни организации като Politico, Associated Press и The New York Times, като ги счита за неефективно използване на средствата на данъкоплатците и предприема действия за премахването им.

По същия начин Гренел, като пратеник на специалната мисия на Тръмп, публично осъди разходите на правителството за медийни абонаменти и повтори позицията на Мъск, че такова финансиране трябва да бъде прекратено незабавно.

Тези призиви идват на фона на по-широкото обсъждане и противоречия около финансираните от правителството медии, като администрацията на Тръмп предприема стъпки за прекратяване на абонаментите за издания като Politico.

RFE/RL и VOA са част от американската Агенция за глобални медии и първоначално са създадени с цел да се противопоставят на пропагандата по време на Студената война. Те продължават да излъчват в региони с ограничена свобода на печата, включително Русия, Иран и части от Централна Азия.

Преди това администрацията на Тръмп се опита да намали финансирането за подкрепяни от правителството международни медии и програми за чуждестранна помощ, което срещна силна съпротива от демократите в Конгреса.

