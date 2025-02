Блокираха достъпа на Мъск до данни на Министерството на финансите

А мерикански съдия издаде рано в събота спешна заповед срещу достъпа на Министерството за правителствена ефективност (DOGE) на Илон Мъск до лични и финансови данни, съхранявани в Министерството на финансите, показват съдебни документи.

Judge Blocks Musk Access to Treasury Data After Some States Sue

By Bloomberg AI

▪A judge blocked Elon Musk's efficiency team from accessing some Treasury Department information after 19 states sued President Donald Trump and Treasury Secretary Scott Bessent for allowing it. pic.twitter.com/CXQsOEjK5P