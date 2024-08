"Мъртво вълнение": Как издирването на Мухата стигна до "задънена улица"

Т ри месеца след като избяга със зашеметяваща засада, френският гангстерски бос "Мухата" продължава да се укрива, а издирването му е „в задънена улица“.

Мохамед Амра е на свобода, откакто конвоят, който го е транспортирал до затвора, е нападнат от тежко въоръжени мъже при нападение, при което загиват двама надзиратели.

30-годишният мъж е осъден наркобос от Северна Франция, за когото се предполага, че е замесен в убийства в Марсилия и Испания.

Освобождаването на Амра по време на нападението в Руан отнема около две минути, тъй като той е отведен от маскирани мъже, които държат автоматични оръжия.

Three months after he was sprung from custody in a stunning - and violent - ambush, French gang boss "The Fly" remains on the run and the search for him is "dead in the water"



