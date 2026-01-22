Свят

МВР с важна информация за българите в Белгия

От 25 до 30 януари железопътният трафик в страната ще бъде прекъснат поради протест

22 януари 2026, 12:23
МВР с важна информация за българите в Белгия
Източник: БТА, Министерство на външните работи

О т 22:00 ч. на 25 януари до късно вечерта на 30 януари железопътният трафик в Белгия ще бъде прекъснат поради стачка на служителите в сектора. Вероятно е да бъде засегнато движението и на международните влакове, преминаващи през белгийска територия като Eurostar, EuroCity, EuroCity Direct, TGV INOUI, Ouigo и ICE, съобщиха от Министерството на външните работи  (МВнР) на България на сайта си.

От ведомството препоръчват

на българските граждани, живеещи в Белгия или предвиждащи пътуване до страната в посочения период, да се информират за транспортната обстановка в реално време, включително за адаптираните разписания на железопътните оператори чрез електронните страници на Националната железопътна компания и платформата за обществен транспорт във Валония, както и на електронните страници на международните железопътни превозвачи Eurostar, EuroCity, EuroCity Direct, TGV INOUI, Ouigo и ICE.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Белгия могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в гр. Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

Източник: МВнР    
МВнР Белгия протест жп превоз българи предупреждение
