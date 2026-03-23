Свят

Москва предупреди за ядрен риск в Иран и отрече „сделка“ с Вашингтон за данни

Дмитрий Песков призова за незабавно дипломатическо решение и определи като „фалшиво съобщение“ информацията, че Москва е предложила на САЩ размяна на разузнавателни данни за Киев и Техеран

23 март 2026, 15:54
Източник: БТА

А мериканско-израелските удари близо иранската атомна централа в Бушер са изключително опасни и Русия изрази своето безпокойство пред САЩ, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс. 

Подобни удари могат да имат непоправими последици, каза Песков. "Смятаме, че ударите по ядрени обекти имат потенциала да бъдат много опасни. Поради това руската страна заема изключително отговорна позиция по този въпрос и многократно изрази опасенията си", добави говорителят на Кремъл. 

"Смятаме, че ситуацията (около Иран) трябваше премине "още вчера" към режим на политико-дипломатическо уреждане", посочи Песков. По думите му "това е единственият начин да се помогне ефективно за намаляване на катастрофално напрегнатата ситуация" в Близкия изток. 

На 17 март руският ядрен регулатор "Росатом" съобщи за удар "на територия, граничеща със сградата на метеорологичната служба, разположена на територията на атомната електроцентрала в Бушер, в непосредствена близост до действащия енергиен блок".  Москва осъди нападението и призова за деескалация в района. 

Песков днес коментира и информацията, разпространена от изданието "Политико", че Москва е предложила на Вашингтон да се откаже от предаването на разузнавателни данни на Киев в замяна на аналогичен ход от руска страна по отношение на Иран.  

"Видяхме тази публикация", каза говорителят на Кремъл. "Тя попада в категорията на неверните, или по-скоро, на фалшивите съобщения", добави Песков. 

Източник: БТА/Николай Велев    
удари в Бушер Иранска атомна централа Дмитрий Песков Русия САЩ Ядрени обекти Близък изток Политико-дипломатическо уреждане Деескалация Фалшиви съобщения
