Д митрий Песков, прессекретар на кремълския лидер Владимир Путин, се оплака, че международното право вече не съществува, и заяви, че Русия трябва да се съсредоточи върху собствените си интереси и да изгради своите способности, пише Ukrainska Pravda .

Коментирайки събитията в Близкия изток, Песков първоначално заяви:

„Нищо подобно не се е случвало в човешката история“. Когато му бе посочено, че в миналото оръжията не са били толкова мощни, Песков отговори: „Тогава не сме били живи, затова сега ни се струва, че краят на света е пред нас“.

Той говори за значителната дестабилизация в региона и кумулативния ефект от огромния брой регионални конфликти и нерешени въпроси, които предизвикват както икономически, така и политически последици.

„За съжаление, всички загубихме това, което наричаме международно право. Честно казано, дори не знам как да призова някого да се придържа към нормите и принципите на международното право. То вече не съществува. Съществува де юре, но де факто вече го няма. Какъв закон е заменил международното право? Едва ли някой може да каже в този момент… Ето защо Путин е прав – пред лицето на перфектната буря, която започна сега, трябва да се съсредоточим върху себе си, нашите интереси, нашия потенциал. Там, където не ни достига, трябва да се изградим. И трябва да мислим ясно и да останем концентрирани“.

Русия грубо наруши международното право, като окупира украинския Крим и започна агресия в украинския регион Донбас през 2014 г. От 2022 г. Русия води непредизвикана, брутална пълномащабна война срещу Украйна под фалшиви предлози и с неясно дефинирани цели. Въпреки това тя не счита това за нарушение на международното право.