Москва предупреди: Ще отвърнем, ако НАТО приближи ядрената си инфраструктура до границите на Русия

М осква ще вземе адекватни предпазни мерки, ако НАТО разположи ядрени сили и инфраструктура по-близо до руската граница, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко, цитиран от Ройтерс.

