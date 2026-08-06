Мощни бури във Филипините отнеха живота на най-малко четирима души

Н ай-малко четирима души загинаха, след като свлачища, предизвикани от тропически циклон, удариха северната част на Филипините, съобщиха местните власти, цитирани от "Франс прес".

Проливните дъждове продължават вече четвърти пореден ден на най-големия остров в страната – Лусон, което доведе до сериозни нарушения в ежедневието. В столицата Манила, както и в няколко северни провинции, властите затвориха училища и държавни учреждения заради опасните метеорологични условия.

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Свлачище затрупа ресторант

Един от най-тежките инциденти е станал в северната провинция Бенгет, където свлачище е затрупало малък ресторант.

По информация на местната полиция в сградата по това време са се намирали трима служители.

„Двама от тях загинаха на място“, заяви пред медиите полковник Дионисио Боной. Третият човек е бил изваден жив изпод отломките и спасен.

В съседната провинция Ризал друго свлачище е затрупало двама души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. И двамата са загинали.

Спасителните екипи продължават да следят ситуацията, тъй като проливните валежи увеличават риска от нови свлачища и наводнения.

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Проливните дъждове парализираха части от страната

Лусон е най-големият и най-гъсто населен остров във Филипините. Там живее близо половината от 116-милионното население на страната и се концентрира около половината от икономическата ѝ дейност.

Заради непрекъснатите валежи на редица места са регистрирани наводнения, затруднения в транспорта и прекъсвания на учебния процес. Властите призоваха жителите на рисковите райони да следят предупрежденията и при необходимост да се евакуират.

Филипините са сред най-застрашените държави

Филипините са сред страните, които най-често са засегнати от тропически циклони.

Всяка година около 20 бури и тайфуни достигат страната или преминават в непосредствена близост до нея, като най-тежко обикновено са засегнати бедните и планински райони, където свлачищата и наводненията причиняват най-големи щети.

Според учените изменението на климата, предизвикано от човешката дейност, води до по-чести, по-интензивни и по-разрушителни екстремни метеорологични явления. Заради това подобни природни бедствия се очаква да стават все по-чести и да представляват все по-голяма заплаха за населението в региона.