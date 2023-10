"Мошеник" и "расистка": Тръмп сипе ругатни в съдебната зала

Б ившият американски президент Доналд Тръмп нападна съдията и прокурорката по делото за измама, което щатът Ню Йорк води срещу него, пише Deutsche Welle . Обитателят на Белия дом в периода 2017 г. - 2021 г. отново се представи като жертва и обяви финансовите си документи за феноменални, пише АРД. "Независимо от това колко могъщ е някой, независимо колко пари си мисли, че има - никой не е над закона", заяви главната прокурорка на Ню Йорк Летиша Джеймс пред камерите. И се зарече да успее срещу Тръмп в съда.

Малко след това в съда обвиняемият застана пред журналистите, видимо наслаждавайки се на изявата си, която очевидно бе решил да използва за своята политическа кампания, посочва още германското издание. Както е правил и преди, Тръмп отново заговори за най-големия лов на вещици на всички времена.

Тръмп: Това е намеса в изборите

Съдията: "Тръмп е виновен"

Подвеждането под лична отговорност на Доналд Тръмп допада на една от демонстрантите, дошла да подкрепи главната прокурорка на Ню Йорк. "И да ѝ благодаря за това, че най-накрая държи Тръмп отговорен. Той е главният престъпник от десетилетия. Ние, жителите на Ню Йорк, знаехме това. Време е Америка и целият свят да го разберат", казва тя.

В съда се чуха и обидите на Тръмп към магистратите по делото. Обвиняемият нарече съдията Артър Енгорън мошеник, а главната прокурорка на щата, която е афроамериканка - "расистка" и "шоу на ужаса". Бившият американски президент коментира още, че финансовите му документи, заради които е делото, са феноменални.

Въпреки това съдия Енгорън бе постановил, че Тръмп, двамата му сина, дъщеря му Иванка и десет от компаниите му могат да бъдат обвинени за измама. Твърди се, че финансовото им положение е било представяно като по-добро или по-лошо с цел плащане на по-малко данъци, както и по-лесно получаване на заеми от семейството.

"Ще се боря за името и репутацията си": Тръмп се явява доброволно пред съда

"Лъжа и измама"

Съдията освен това вече нареди анулирането на бизнес сертификати на "Организацията Тръмп" и други компании. Те следва да бъдат поставени под надзор и закрити. Така Тръмп ще загуби контрол върху някои от най-ценните си имоти и може дори да се наложи да продаде известната "Тръмп тауър", посочва АРД. Бившият американски президент избухна пред журналистите, че целият процес е лъжа и измама.

След това Тръмп зае място на обвиняемия в съдебната зала. Във встъпителната си реч адвокатът му обясни, че изявленията на бизнесмена за активите му са били "коректни и истина". В допълнение към това посочи, че банките са направили свои собствени оценки.

