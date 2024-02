Монтолие: Френското село, посветено на книгите (СНИМКИ)

В Монтолие (население: 833 души) се намират не по-малко от 15 независими книжарници за книги втора употреба, което го прави единственото официално Village du Livre (Село на книгите) в Южна Франция.

Монтолие не е единственият книжен град в света. Уелският Хей-он-Уай, в който има повече от 20 книжарници, е признат за първи път за библиофилски град през 1963 г.; белгийският Реду, който някога е наброявал 26 души, получава този статут през 1984 г. Монтолие дори не е единственият град на книгата във Франция; Бешерел в Бретан става първият в страната през 1989 г. и оттогава към него се присъединяват още седем, включително Монтолие през 1990 г. Но вторият най-стар официален град на книгата във Франция се отличава по една проста причина: за разлика от побратимените си селища, Монтолие никога не е бил насочен към продажбата на книги, а към тяхното създаване.

This is Montolieu, South of France. When it’s ‘post-covid’ and I’m not broke anymore, imma travel. Probably not here, maybe just Umhlanga or Warmbad, but travel pic.twitter.com/M7rQJj4PeK — Becoming an Actor - Out Now (@Arno_Greeff) August 2, 2020

Книжарят Мишел Брайбан за първи път сънува тази книготопиа през 80-те години на миналия век: село, което ще се превърне в консерватория за книгоиздаване.

"Това беше напълно нестандартна идея", казва Гаел Ферадини, новият директор на Музея на изкуствата и занаятите на книгата в Монтолие - музей, посветен на изкуството и занаята на книгоиздаването. Според нея това, че се е получило, е заслуга на самия Брайбан.

"Хората ми казват, че той е бил човек, с когото се съгласяваш да участваш в проектите му", добавя тя.

Днес музеят е дом не само на експонати, посветени на писмените системи и машини като печатарската преса на Хайделберг, но и на редовни тричасови семинари, водени от 12 гостуващи южнофренски майстори, които идват, за да споделят майсторството си в мраморната хартия, гравирането или латинската калиграфия. Книговезкият занаят се преподава от Камий Грийн, може би най-прекия наследник на Брайбан. Занаятчията, който пребивава в музея, работи в своята работилница на втория етаж на музея, като се възползва изцяло от старинните машини, много от които са от личната колекция на Брайбан, за да упражнява занаята си.

"Казвам си, че той би бил щастлив да знае, че в този музей - който никога не е бил замислен като естетически музей, а като място за живот - има занаятчия, който работи", казва тя.

“I would be the most content if my children grew up to be the kind of people who think decorating consists mostly of building enough bookshelves.”

Anna Quindlen

📸 Librairie La Masse, Montolieu, France. Montolieu, village des livres et des Arts.#SMLPDF https://t.co/KOduF8Q223 pic.twitter.com/0Du87LUnmT — Sheet Music Library (PDF) (@LibrarySheet) October 7, 2023

Уникалният статут на Монтолие му помага да се отличава от съседите си в това заспало кътче на Франция близо до Пиренеите. Туристическият сезон официално се открива с огромен книжен пазар през великденския уикенд, а през лятото текстилната фабрика от XVIII в. в дъното на селото се превръща в културен център, в който се провеждат концерти и художествени изложби. Хората пият бира под лъчите на слънцето пред кафенето или обядват в един от шестте ресторанта, които процъфтяват по калдъръмените средновековни улички. Те влизат и излизат от занаятчийски бутици, тъй като в многобройните полудървени сгради на селото са се настанили художници, модни дизайнери и дори грънчар. И макар че в Монтолие няма банкомати, можете да си купите хранителни продукти с едно натискане на бутон: две местни ферми ежедневно зареждат хладилни автомати с органични продукти, включително някои от най-сладките и сочни ябълки, които някога сте опитвали.

И, разбира се, хората пазаруват книги. Книжарниците на Монтолие може и да не са били първоначалният фокус на мечтата на Брайбант, но днес със сигурност привличат туристи. В началото на 90-те години на миналия век Брайбан и други членове на основаната от него асоциация се обръщат към книжарите, като ги изкушават с обещанието за живописни витрини, които тогава са предимно празни след години на изселване от селските райони. Съсредоточени предимно около улица de la Mairie, те се отличават с креативни надписи, които често подсказват за специалността на книжаря. L'Art et la Manière се фокусира върху книгите за изкуство, а рафтовете на Mamézon са пълни с комикси и манга. Цветната витрина на Contes et Gribouilles напомня за посвещението ѝ на книгите за деца "от 0 до 99 години".

In a global world, it is not easy to stand out as a tourist #destination. At Forward_ by Kleber Group, we think that local #culture can make the difference as it happens in #Montolieu (France). With 821 residents, it is a magnet for #booklovers https://t.co/vnKcp4Lxd9#Travel pic.twitter.com/3v0WuKYOS6 — Forward_ (@forward_travel) October 23, 2023

В малко по-екзоцентричния Au Temps de Jadis се носи примамлив аромат на стара хартия и рафтове, претъпкани с книги с кожена подвързия. Леко мълчаливият собственик на магазина се представя като Жан-Ноел Ортис. Неговата специалност са книгите по философия и история, особено Наполеон III и Втората световна война.

"Но, разбира се, когато харесваш историята, може да се каже, че си любопитен към всичко", казва той.

Човек може да си помисли, че огромното количество книжарници в едно толкова малко село ще предизвика конкуренция, но Ортис уверява, че това далеч не е така. Напротив повечето книжари с удоволствие изпращат клиенти при свои колеги в търсене на конкретен том, обяснява той.

"По този начин всички са доволни. Това създава хармония между нас", казва той.

Тази общностна нагласа е очевидна. В яркорозовата витрина на La Rose des Vents и не се открива никакъв книжар, а само тумба томове, посветени главно на науките и занаятите, и табела с надпис: "Аз съм горе, веднага ще сляза!" Собственичката Мари-Елен Гийомо разкрива, че е така, благодарение на детектор за движение, който включвал радиото в апартамента ѝ на горния етаж, където тя се занимава през свободното време, като изпълнява задачите на книжарницата, прави супа или глади.

Montolieu, a magnificent Book Village in the South of France, near the Spanish border. With around 15 bookshops and an ‘Arts and Crafts Museum of the Book’, the village is home to writers, painters, sculptors and photographers | 📷 🙏🏼 to @C_litteraire ☕️ https://t.co/tvaFMbzjDG pic.twitter.com/VG4Vr1bwm7 — neuro.social.self (@neurosocialself) February 8, 2023

Роб Клейс също е прекарал повече от десетилетие, живеейки над книжарницата си "Абелар". Бившето му жилище сега е дом на множество книги в различни етапи на добре запазен акумулатор, които чакат да бъдат реставрирани или изпратени. Той живее в сграда, която е закупил през 2017 г., превръщайки я в легло и закуска за любители на книгите.

Срещу сградата се намира ресторант с подходящо име Chapters, който в 21:00 ч. все още кипи. В другия се разкрива Черната планина в далечината. Тези гледки са част от нещата, които са довели англичанина Ейдриън Молд в Монтолие. След като повече от десетилетие работи в профсъюза на малката местна винарска област Cabardès, известна с уникалната комбинация от средиземноморско и атлантическо грозде, през 2011 г. Мулд отваря своята изба.

"Имам много редовна и лоялна местна клиентела. По принцип книжарите обичат вино", казва той.

Селото е разположено между две реки - Дюре и Алзо, които според Мулд "му носят много енергия". Всъщност силата на водата го превръща в текстилен център през XIX век, а в един момент по бреговете на Дюре има шест фабрики за хартия. В селото Брусе е Виларе с 300 души население, на 15 минути път с кола, се намира последната все още действаща фабрика в цяла Окситания.

Сабин Дюран-Хайес е част от седмото поколение на фамилията Шайла, която от 1877 г. произвежда тук хартия, а след това и картон. Когато дядо ѝ се пенсионира през 1981 г., изглежда, че семейният занаят ще бъде загубен, докато вдовицата на Брайбан не моли чичото на Дюран-Хейс, Андре Дюран, да поеме факела, което той прави през 1994 г. Днес Дюран-Хайес отговаря за много от административните задачи на фабриката, като се шегува, че работи "с документи, но не от същия вид". Тя познава достатъчно добре занаята на своето семейство, за да води поучителни обиколки с екскурзовод, които мелницата предлага в допълнение към честите семинари за производство на хартия.

"Ние не се наричаме музей. Ние поддържаме един занаят тук", казва тя, като отбелязва, че тяхната фабрика е жив, работещ производствен обект.

L'Envol (The Flight) stands in a small square in Montolieu, known as the Village of Books. pic.twitter.com/BMObg7chRB — Hollie (@LadyMiller) June 13, 2018

Трайното присъствие на мелниците в Монтолие напомня, че това малко село отдавна привлича външни хора, най-вече благодарение на текстилната си фабрика, която достига своя пик от 257 работници през 1812 г. и произвежда платове, изнасяни чак до Китай. Днес малкото село запазва доста космополитна атмосфера.

"В един момент имахме 17 националности", казва Гийомо.

Отвореността на селото може би е затвърдила неговата книжовна съдба. В края на краищата Брайбан първоначално предлага идеята за създаване на книжно село в тогавашния си дом в Саисак, намиращ се на 9 км от Монтолие. Гийомо казва, че "въпреки уважението, което хората изпитваха към Брайбан, те намираха идеята му за смешна". Но тук, в Монтолие, те са готови да рискуват с това, което Ферадини нарича "различен вид туризъм".

Брайбан умира през 1992 г., а мечтата му е едва осъществена. Но днес наследството му живее в това малко селце, скрит рай за любителите на книгите, готово да посрещне всеки, който го потърси.