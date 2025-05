Откриха телата на петима скиори в Швейцарските Алпи

Т елата на петима скиори са открити в околностите на ски курорта Цермат в Швейцария, предадоха световните агенции, като се позоваха на полицията в швейцарския кантон Вале.

Телата са били открити на ледника Адлер. В момента се извършва идентификацията на труповете.

