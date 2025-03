Подозрение за убийство: Арестуваха бабата и дядото на загинало дете във Френските Алпи

Ч етирима души бяха арестувани във връзка с изчезването и смъртта на двегодишното дете във Френските Алпи през юли 2023 г. ,включително бабата и дядото на жертвата, пише ВВС.

Другите двама арестувани – деца на бабата и дядото на Емил Солей – са заподозрени в убийство и укриване на труп, съобщиха прокурорите.

Адвокатът на бабата и дядото, Изабел Коломбани, заяви пред АФП във вторник сутринта, че няма коментар, тъй като „току-що е чула“ за развитието по случая.

Grandparents arrested on suspicion of toddler's murder in French Alps https://t.co/umzMS6PzJE

Миналата година част от костите и дрехите на малкото дете бяха намерени от турист близо до дома на бабата и дядото на Емил по майчина линия, в района на Френските Алпи, където момчето беше изчезнало през лятото.

Тогава прокурорите заявиха, че останките не дават нови улики относно причината за смъртта на Емил, добавяйки, че тя може да е резултат от „падане, непредумишлено убийство или убийство“.

Неочакваният обрат в разследването във вторник, по случай, който дълго време не доведе до разкрития, беше широко отразен в медиите във Франция.

Breakthrough in French toddler death mystery as grandparents arrested https://t.co/QrMJhnGek9

Когато детето изчезна, десетки журналисти пристигнаха в малкото алпийско селце в област Льо Верне, като понякога броят им надвишаваше този на местните жители.

Последният път, в който Емил е видян жив е на 8 юли 2023 г., когато двама съседи го видели да се разхожда сам по единствената улица в селото.

Малко след това полицията бе уведомена от баба му. На следващия ден в издирването се включиха стотици хора, както и кучета за следи и военни.

Първоначално френските медии се съсредоточиха върху дядото на Емил, но неговият адвокат изрази надежда следователите да не „губят твърде много време върху него в ущърб на други направления на разследването“.

The boy's remains were discovered by a hiker nine months after his disappearance. https://t.co/sfzwWWyCct