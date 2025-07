Олимпийската шампионка Лаура Далмайер загина при инцидент в планина в Северен Пакистан

Л аура Далмайер, носителка на златен медал от Олимпийските игри, е загинала при инцидент в планината по време на катерене в северната част на Пакистан, предаде Sky News .

Далмайер е била блокирана на връх Лайла в планинската верига Каракорум от понеделник насам.

Военни хеликоптери не са успели да излетят поради слаба видимост и валежи, съобщи Файзула Фарак, говорител на регионалното правителство на Гилгит-Балтистан.

31-годишната германка, която спечели злато в спринта и преследването по биатлон на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г. и бе седемкратна световна шампионка, е била поразена от падащи скални късове.

Пакистански министър потвърди, че тя е починала по-късно в сряда, като добави, че се полагат усилия тялото ѝ да бъде изнесено.

BREAKING: German biathlete Laura Dahlmeier has died after a mountaineering accident in Pakistan. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0CLBOrnJOJ