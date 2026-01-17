Любопитно

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

17 януари 2026, 10:01
Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос
Източник: iStock

Ч овечеството е засякло 10-секунден сигнал от една от най-отдалечените точки във Вселената, а учените все още се опитват да разберат произхода му, пише Daily Mail.

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята, вероятно от експлодираща свръхнова, когато Вселената е била само на 730 милиона години.

Колкото по-далеч е нещо в Космоса, толкова по-дълго време отнема на светлината (или сигнала) да достигне до нас, така че когато хората видят много далечна експлозия или звезда, ние всъщност гледаме какво се е случило там преди милиарди години, като машина на времето, която ни показва миналото.

В този случай учените смятат, че този високоенергиен гама-лъчев взрив, който са нарекли GRB 250314A, произлиза от най-ранната свръхнова, регистрирана някога от началото на времето.

Гама-лъчите са невидими и ултрамощни форми на светлина. Те са най-енергичният източник на радиация, известен във Вселената, която се произвежда от масивни звездни експлозии, появяващи се като свръхярки проблясъци от нашата планета.

Учените все още не са сигурни защо тази древна свръхнова от ранната Вселена изглежда почти точно като експлодиращите звезди, наблюдавани в нашата близка съвременна Вселена днес. 

Ако тази експлозия е истинският източник на сигнала, изследователи от НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) очакват ранните звезди да са по-големи, по-горещи и да произвеждат много по-нестабилни експлозии, отколкото предполага мистериозният сигнал. 

Андрю Леван, водещ автор на ново проучване на сигнала от университета Радбауд в Холандия, казва: „През последните 50 години са засечени само няколко гама-лъчеви изблици през първия милиард години от съществуването на Вселената. Това конкретно събитие е много рядко и много вълнуващо“.

Сигналът е открит за първи път на 14 март 2025 г., когато спътникът Space Variable Objects Monitor (SVOM) го е уловил като внезапна светкавица от високоенергийна светлина от дълбокия Космос.

Въпреки това, наскоро бяха публикувани две проучвания за възможния източник на този далечен сигнал.

Сондата е съвместен проект между учени от Франция и Китай, предназначен да забелязва подобни изблици в целия Космос.

Сигналът, който учените са регистрирали, е кратък, мощен изблик на гама лъчи, които са невидими вълни от енергия, по-силни от рентгеновите лъчи и способни да преминават директно през човешкото тяло, увреждайки клетки, ДНК и тъкани.

Тъй като този взрив вероятно е дошъл от експлодираща звезда на 13 милиарда светлинни години от Земята, гама-лъчите, достигнали Земята, са били твърде слаби, за да представляват опасност за хората.

Този взрив продължи само около 10 секунди, защото гама-лъчевите изблици са като бързи фойерверки в космоса, освобождавайки огромно количество енергия за много кратко време, преди да избледнеят.

За разлика от случайния шум или фоновото статично електричество в космоса, които са постоянни и слаби, тези гама-лъчеви изблици се открояват като свръхярки, фокусирани лъчи с уникален модел, който човешките спътници са създадени да разпознават.

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) на НАСА потвърди откритието около три месеца и половина по-късно, през лятото на 2025 г., като направи подробни снимки и измервания на избледняващото сияние на експлозията, което все още можеше да се види в Космоса.

„Само Уеб можеше директно да покаже, че тази светлина е от свръхнова - колапсираща масивна звезда“, добави професор Леван в изявление от НАСА . 

Други източници на мистериозен космически шум като този може да включват слънчеви изригвания или космически лъчи, но гама-лъчевите изблици са много по-редки и идват от масивни събития като звездни експлозии, които учените са в състояние да проследят милиарди години след като са се случили.

Леван добави, че JWST е толкова напреднал, че учените вярват, че ще може да открие повече сигнали от времето, когато Вселената е била само пет процента от сегашната си възраст, която сега е приблизително 14 милиарда години.

Към този момент учените знаят много малко за първите милиарди години от съществуването на Вселената, какво се е случвало в космоса през това време или как са се държали и са умирали звездите в целия Космос.

Досега се смяташе, че след Големия взрив, масивната експлозия, за която се смяташе, че е дала тласък на всичко съществуващо, ранните звезди са живели много по-кратко и са съдържали по-малко елементи от звездите като нашето Слънце днес. 

Въпреки това, през декември 2025 г. новите изследвания, публикувани в списанието Astronomy & Astrophysics, анализираха подробни наблюдения от телескопа Webb и установиха, че тази свръхнова от 730 милиона години след Големия взрив има същата яркост и радиационна сигнатура като експлодиращите звезди милиарди години по-късно.

Ниал Танвир, професор в университета в Лестър във Великобритания, добави: „Уеб показа, че тази свръхнова изглежда точно като съвременните свръхнови“.

Източник: Daily Mail    
Мистериозен сигнал Дълбок космос Свръхнова Гама-лъчев взрив Ранна Вселена Телескоп Джеймс Уеб 13 милиарда светлинни години Космически феномен Звездни експлозии GRB 250314A
Последвайте ни

По темата

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 43 минути

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 2 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Римската империя - снимката е илюстративна

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

Две катастрофи с тирове блокираха пътя за "Дунав мост 2"

България Преди 11 часа

Инцидентите са станали край Монтана

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Тръмп благодари на Иран за отменените екзекуции на демонстранти

Свят Преди 12 часа

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора

<p>Албанският премиер си навлече гнева на гърците</p>

Албанският премиер си навлече гнева на гърците - каза, че не са наследници на Платон и Аристотел

Свят Преди 12 часа

„Ти не си потомък на Платон и Аристотел, както си мислиш“

.

Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната

България Преди 12 часа

Максималните температури ще са от минус 3°

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Жертва и ранени след сблъсък на автобус и локомотив в Хамбург

Свят Преди 13 часа

Всички пострадали са били в автобуса по време на инцидента

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Комитетът в Осло: Нобеловата награда за мир не може да бъде отстъпена от своя лауреат

Свят Преди 14 часа

Той излезе с този коментар ден след като Мария Корина Мачадо подари приза, с който бе удостоена миналата година, на президента на САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Без "политически отстъпки": Куба изрази готовност за диалог със САЩ

Свят Преди 14 часа

След като пое контрола над венецуелската петролна промишленост Тръмп обяви и края на доставките на нефт за Куба

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

Терзиев отново ще внесе в СОС доклад с искане за независим анализ на "Топлофикация София"

България Преди 14 часа

Според него в момента има реална криза и в „Топлофикация“

<p>Бивш финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици</p>

Бивш гръцки финансов министър е разследван за насърчаване на употребата на наркотици

Свят Преди 14 часа

Варуфакис каза, че разследването е тръгнало от направени от него коментари в подкаст

<p>Тръмп заплаши страните, отхвърлящи плана му за Гренландия</p>

Тръмп заплаши с мита страните, отхвърлящи плана му за Гренландия

Свят Преди 15 часа

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания

<p>Премиерът на Япония изненада Мелони с тържество за рождения ѝ ден</p>

Премиерът на Япония изненада Джорджа Мелони с тържество за рождения ѝ ден

Свят Преди 15 часа

Мелони, която е родена на 15 януари 1977 г., навърши вчера 49 години

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

Внимание, столичани! Строежът на метрото спира влаковете до "Обеля" за половин година

България Преди 16 часа

Променя се маршрутът на автобусна линия № 31, която ще се движи двупосочно от ул. „Обелски път“ по бул. „Панчо Владигеров“ до метростанция „Сливница“

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Без корони и правила: Меган Маркъл показа най-личния си момент с Хари

Edna.bg

Ето кои имена празнуват имен ден на 17 януари – традиции, обичаи и смисълът на Антоновден

Edna.bg

115 обвинения все още тегнат над Ман Сити

Gong.bg

Без конкретни цели, но с големи амбиции: Карик след срещата с Глейзър и Ратклиф

Gong.bg

Николай Младенов е върховен представител за Газа

Nova.bg

Започва поредица от ледени дни

Nova.bg