Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Ч овечеството е засякло 10-секунден сигнал от една от най-отдалечените точки във Вселената, а учените все още се опитват да разберат произхода му, пише Daily Mail.

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята, вероятно от експлодираща свръхнова, когато Вселената е била само на 730 милиона години.

Колкото по-далеч е нещо в Космоса, толкова по-дълго време отнема на светлината (или сигнала) да достигне до нас, така че когато хората видят много далечна експлозия или звезда, ние всъщност гледаме какво се е случило там преди милиарди години, като машина на времето, която ни показва миналото.

В този случай учените смятат, че този високоенергиен гама-лъчев взрив, който са нарекли GRB 250314A, произлиза от най-ранната свръхнова, регистрирана някога от началото на времето.

Гама-лъчите са невидими и ултрамощни форми на светлина. Те са най-енергичният източник на радиация, известен във Вселената, която се произвежда от масивни звездни експлозии, появяващи се като свръхярки проблясъци от нашата планета.

Учените все още не са сигурни защо тази древна свръхнова от ранната Вселена изглежда почти точно като експлодиращите звезди, наблюдавани в нашата близка съвременна Вселена днес.

Ако тази експлозия е истинският източник на сигнала, изследователи от НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) очакват ранните звезди да са по-големи, по-горещи и да произвеждат много по-нестабилни експлозии, отколкото предполага мистериозният сигнал.

Андрю Леван, водещ автор на ново проучване на сигнала от университета Радбауд в Холандия, казва: „През последните 50 години са засечени само няколко гама-лъчеви изблици през първия милиард години от съществуването на Вселената. Това конкретно събитие е много рядко и много вълнуващо“.

Сигналът е открит за първи път на 14 март 2025 г., когато спътникът Space Variable Objects Monitor (SVOM) го е уловил като внезапна светкавица от високоенергийна светлина от дълбокия Космос.

Въпреки това, наскоро бяха публикувани две проучвания за възможния източник на този далечен сигнал.

Сондата е съвместен проект между учени от Франция и Китай, предназначен да забелязва подобни изблици в целия Космос.

Сигналът, който учените са регистрирали, е кратък, мощен изблик на гама лъчи, които са невидими вълни от енергия, по-силни от рентгеновите лъчи и способни да преминават директно през човешкото тяло, увреждайки клетки, ДНК и тъкани.

Тъй като този взрив вероятно е дошъл от експлодираща звезда на 13 милиарда светлинни години от Земята, гама-лъчите, достигнали Земята, са били твърде слаби, за да представляват опасност за хората.

Този взрив продължи само около 10 секунди, защото гама-лъчевите изблици са като бързи фойерверки в космоса, освобождавайки огромно количество енергия за много кратко време, преди да избледнеят.

За разлика от случайния шум или фоновото статично електричество в космоса, които са постоянни и слаби, тези гама-лъчеви изблици се открояват като свръхярки, фокусирани лъчи с уникален модел, който човешките спътници са създадени да разпознават.

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) на НАСА потвърди откритието около три месеца и половина по-късно, през лятото на 2025 г., като направи подробни снимки и измервания на избледняващото сияние на експлозията, което все още можеше да се види в Космоса.

„Само Уеб можеше директно да покаже, че тази светлина е от свръхнова - колапсираща масивна звезда“, добави професор Леван в изявление от НАСА .

Други източници на мистериозен космически шум като този може да включват слънчеви изригвания или космически лъчи, но гама-лъчевите изблици са много по-редки и идват от масивни събития като звездни експлозии, които учените са в състояние да проследят милиарди години след като са се случили.

Леван добави, че JWST е толкова напреднал, че учените вярват, че ще може да открие повече сигнали от времето, когато Вселената е била само пет процента от сегашната си възраст, която сега е приблизително 14 милиарда години.

Към този момент учените знаят много малко за първите милиарди години от съществуването на Вселената, какво се е случвало в космоса през това време или как са се държали и са умирали звездите в целия Космос.

Досега се смяташе, че след Големия взрив, масивната експлозия, за която се смяташе, че е дала тласък на всичко съществуващо, ранните звезди са живели много по-кратко и са съдържали по-малко елементи от звездите като нашето Слънце днес.

Въпреки това, през декември 2025 г. новите изследвания, публикувани в списанието Astronomy & Astrophysics, анализираха подробни наблюдения от телескопа Webb и установиха, че тази свръхнова от 730 милиона години след Големия взрив има същата яркост и радиационна сигнатура като експлодиращите звезди милиарди години по-късно.

Ниал Танвир, професор в университета в Лестър във Великобритания, добави: „Уеб показа, че тази свръхнова изглежда точно като съвременните свръхнови“.