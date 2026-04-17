Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

П резидентът Тръмп заяви в четвъртък, че неговата администрация ще има отговор в рамките на следващите няколко дни на въпросите относно 10 учени, които мистериозно са починали или изчезнали през последните три години.

Теориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания.

„Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери на Южната морава, преди да отлети за Лас Вегас, отбелязвайки, че току-що е излязъл от среща по тази тема.

„Доста сериозни неща... да се надяваме, че е съвпадение или както искате го наречете. Някои от тях бяха много важни хора и ще разгледаме случая в следващия кратък период“, продължи той, цитиран от The New York Post.

Запитан от репортер дали чуждестранен противник може да стои зад изчезванията, Тръмп упрекна предшественика си, заявявайки: „Е, Байдън имаше отворени граници; не беше много трудно да се стигне дотук“.

Сред изчезналите учени е пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям „Нийл“ Маккасланд, който е изчезнал от дома си в Албъкърки, Ню Мексико, според местните власти. Разследващите твърдят, че той е споделил, че е изпитал „мозъчна мъгла“, преди да изчезне.

Маккасланд, който се пенсионира през 2013 г. и изчезна на 27 февруари, е работил на висши позиции, свързани с космически изследвания и придобивания. Името му се появи в изтеклите от WikiLeaks имейли на Джон Подеста, ръководител на кампанията на Хилари Клинтън, като ентусиастът на тема НЛО Том Делонг твърди, че е разговарял с него относно неидентифицирани аномални явления (UAP).

Пенсионираният генерал е оставил телефона, очилата и личните си устройства в дома си. Властите отбелязаха, че липсват портфейлът му, туристическите му обувки и револвер 38-и калибър.

Съпругата му публично отрече конспиративните теории, че той е имал „каквито и да било специални знания за извънземни тела и отломки“ от прочутия и мистериозен инцидент в Розуел през 1947 г.

Други изчезнали учени включват: Мелиса Касиас, която е имала разрешение за достъп до класифицирана информация в Националната лаборатория в Лос Аламос и е изчезнала миналия юни; Антъни Чавес, пенсиониран служител на Националната лаборатория в Лос Аламос, който е изчезнал миналия май; Джейсън Томас, който е ръководил екипа по химическа биология на Novartis и е намерен мъртъв през изминалия март; инженерът от Лабораторията за реактивно движение на НАСА Франк Майвалд, който е починал през 2024 г.; известният физик от Масачузетския технологичен институт (MIT) Нуно Лурейро, който бе застрелян миналия декември; изследователят на екзопланети Карл Грилмайър, който беше убит през февруари; Стивън Гарсия, който е работил по сигурността за производител на неядрени компоненти в американски ядрени оръжия и е изчезнал през август миналата година; и аерокосмическият инженер Моника Хасинто Реза, която е изчезнала миналия юни.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит беше попитана по време на брифинг в сряда за изчезналите учени и съобщенията, че те „са имали достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали“.

„Не съм разговаряла със съответните ни агенции по въпроса“, отговори тя. „Със сигурност ще го направя и ще ви дадем отговор. Ако това е вярно, разбира се, това определено е нещо, което смятам, че това правителство и администрация биха счели за заслужаващо проучване“.