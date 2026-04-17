Свят

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Tеориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания. „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина", каза Тръмп пред репортери на Южната морава

17 април 2026, 11:23
Доналд Тръмп   
П резидентът Тръмп заяви в четвъртък, че неговата администрация ще има отговор в рамките на следващите няколко дни на въпросите относно 10 учени, които мистериозно са починали или изчезнали през последните три години.

Теориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания.

„Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери на Южната морава, преди да отлети за Лас Вегас, отбелязвайки, че току-що е излязъл от среща по тази тема.

„Доста сериозни неща... да се надяваме, че е съвпадение или както искате го наречете. Някои от тях бяха много важни хора и ще разгледаме случая в следващия кратък период“, продължи той, цитиран от The New York Post.

Запитан от репортер дали чуждестранен противник може да стои зад изчезванията, Тръмп упрекна предшественика си, заявявайки: „Е, Байдън имаше отворени граници; не беше много трудно да се стигне дотук“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Сред изчезналите учени е пенсионираният генерал-майор от ВВС Уилям „Нийл“ Маккасланд, който е изчезнал от дома си в Албъкърки, Ню Мексико, според местните власти. Разследващите твърдят, че той е споделил, че е изпитал „мозъчна мъгла“, преди да изчезне.

Маккасланд, който се пенсионира през 2013 г. и изчезна на 27 февруари, е работил на висши позиции, свързани с космически изследвания и придобивания. Името му се появи в изтеклите от WikiLeaks имейли на Джон Подеста, ръководител на кампанията на Хилари Клинтън, като ентусиастът на тема НЛО Том Делонг твърди, че е разговарял с него относно неидентифицирани аномални явления (UAP).

Пенсионираният генерал е оставил телефона, очилата и личните си устройства в дома си. Властите отбелязаха, че липсват портфейлът му, туристическите му обувки и револвер 38-и калибър.

Съпругата му публично отрече конспиративните теории, че той е имал „каквито и да било специални знания за извънземни тела и отломки“ от прочутия и мистериозен инцидент в Розуел през 1947 г.

Други изчезнали учени включват: Мелиса Касиас, която е имала разрешение за достъп до класифицирана информация в Националната лаборатория в Лос Аламос и е изчезнала миналия юни; Антъни Чавес, пенсиониран служител на Националната лаборатория в Лос Аламос, който е изчезнал миналия май; Джейсън Томас, който е ръководил екипа по химическа биология на Novartis и е намерен мъртъв през изминалия март; инженерът от Лабораторията за реактивно движение на НАСА Франк Майвалд, който е починал през 2024 г.; известният физик от Масачузетския технологичен институт (MIT) Нуно Лурейро, който бе застрелян миналия декември; изследователят на екзопланети Карл Грилмайър, който беше убит през февруари; Стивън Гарсия, който е работил по сигурността за производител на неядрени компоненти в американски ядрени оръжия и е изчезнал през август миналата година; и аерокосмическият инженер Моника Хасинто Реза, която е изчезнала миналия юни.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит беше попитана по време на брифинг в сряда за изчезналите учени и съобщенията, че те „са имали достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали“.

„Не съм разговаряла със съответните ни агенции по въпроса“, отговори тя. „Със сигурност ще го направя и ще ви дадем отговор. Ако това е вярно, разбира се, това определено е нещо, което смятам, че това правителство и администрация биха счели за заслужаващо проучване“.

Изчезнали учени Доналд Тръмп Конспиративни теории Уилям Маккасланд Национална лаборатория Лос Аламос Класифицирана информация Смъртни случаи и изчезвания Аерокосмически инженери Ядрени материали Белия дом
Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка

Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка в края на май

Свят Преди 34 минути

Лайънс беше назначен през 2025 г. и ръководеше разширяването на агенцията

Пийт Хегсет

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале"

Свят Преди 52 минути

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction)

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Свят Преди 1 час

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

Как да гласуваме правилно с хартиената бюлетина?

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

Парламентарни избори Преди 1 час

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Парламентарни избори Преди 1 час

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

България Преди 1 час

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Парламентарни избори Преди 1 час

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Технологии Преди 1 час

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

Свят Преди 1 час

ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

Свят Преди 1 час

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

Снимката е генерирана с изкуствен интелект

„Свещена война" под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Свят Преди 2 часа

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

"Нагъл, груб, арогантен човек": Сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

България Преди 2 часа

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство на 14‑годишна

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

България Преди 3 часа

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Любопитно Преди 3 часа

Честваме и паметта на свещеномъченик Симеон Персийски

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 3 часа

Над 6,5 милиона избиратели ще гласуват в над 11 000 секции в страната и чужбина

6 знака, че кучето ви има доверие

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

Спряха незаконна кариера край Трудовец

Картали отново се размножават в Източните Родопи

Кристина Апългейт е била хоспитализирана в болница в Лос Анджелис

Гадатели, вдъхновители и миротворци – кои са свръхсилите на различните зодии

Сам Алардайс: Игор Тиаго е човекът за Манчестър Юнайтед

Мудрик се забавлява, използва красива блондинка за щанга (видео)

САЩ връщат пари на измамени от криптокралицата Ружа Игнатова

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

