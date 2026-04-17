Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии

17 април 2026, 12:34
Retail & Manufacturers Community Day: Как се променят бизнеса и потребителите с помощта на новите технологии
Източник: Retail & Manufacturers Community Day

П етнадесетото юбилейно издание на конференцията Retail & Manufacturers Community Day, организирана от сп. Enterprise, събра на една сцена представители на ритейла, производството, технологичния сектор и маркетинга, за да очертаят перспективите и предизвикателствата пред бизнеса.

Форумът бе открит от Надя Гогова, управляващ партньор и издател на сп. Enterprise, която даде тон на дискусията за трансформацията на бизнес моделите в контекста на ускоряваща се дигитализация и променящо се потребителско поведение.

Компаниите са изправени пред няколко паралелно развиващи се предизвикателства – ерозия на лоялността, фрагментация на каналите за маркетинг и контакт с клиенти, натиск за устойчивост и необходимост от реална, а не декларативна дигитализация. Данните, технологиите и способността за изграждане на общности около брандовете се очертават като ключови конкурентни предимства.

Лекторите и участниците в дискусиите се обединиха около идеята, че традиционните модели в B2B и B2C сектора вече не са достатъчни. На тяхно място идват по-гъвкави стратегии, базирани на директен достъп до клиента, по-добро използване на данните и интеграция на изкуствения интелект в процесите.

В рамките на конференцията бяха представени конкретни данни, практически казуси и визии за развитието на индустрията до 2030 г., които очертават посоката за компаниите към устойчив растеж.

Потребителят на бъдещето: по-малко лоялен, по-взискателен, по-дигитален

Българският потребител е динамичен по отношение на посещаваните магазини, според данни на Kantar от национално представително проучване, проведено през март 2026 г., представено от Мила Григорова, Client Director, Growth of Brand & Creative, Kantar BBSS – SEE. 

Купувачите посещават много магазини, като причините не са само търсене на по-добри цени и промоции, а и на различен асортимент и преживяване, посочи тя. Това е предизвикателство за ритейлърите, защото означава, че лоялността е по-ниска, добави тя.

Средностатистическият потребител предпочита да пазарува офлайн, като приоритетно осъществява покупки във физически магазин на стоките с по-голям риск, които иска лично да прегледа и провери – например хранителни стоки, лекарства, мебели, застраховки, хранителни добавки. 

Българският потребител най-често пазарува онлайн нехранителни стоки – например мода, техника, стоки за деца, билети за култура и пътувания, книги и т.н., т.е. стоки с по-малък риск, които могат да се върнат по-лесно, посочи Мила Григорова.

Що се отнася до кръговата икономика, 24% от потребителите препродават, заемат, наемат стоки. Практиката е популярна сред младите хора, жителите на големите градове и хората със средни доходи, т.е. двигателят не е свързан с цените, а с други мотиви, посочи още Мила Григорова.

Данните показват още, че ключовите потребители, които движат тенденциите, обичайно са жени от поколението на милениалите, високообразовани, с квалифицирани професии. Заетостта им определя предпочитанието да пазаруват онлайн. Близо 40% от тези потребители използват изкуствен интелект по-интензивно в сравнение със средностатистическия потребител, показва още статистиката на Kantar. 

На първо място за тези потребители е репутацията на марката, подчерта Мила Григорова. Тя посочи, че брандовете трябва да спрат да преследват кликове, а да работят върху ясното си и консистентно позициониране и повече видимост и релевантност в AI платформите.

От трансакции към стратегически активи: новата логика на клиентската стойност

Темата за дългосрочната стойност на клиента бе развита от Ставри Георгиев, основател на студио brandЪ. „Ако разглеждаме клиента като трансакция, то клиентът ще дойде, ще купи и ще изчезне“, коментира той. Вместо това компаниите трябва да ценят клиентите като активи, защото така те не само купуват, но и вероятно ще доведат и други клиенти.

Георгиев критикува традиционния модел на разработка на продукти, при който компаниите произвеждат продукт, питат пазара и научават лошите уроци след производството, което е скъпо за бизнесите.

В перспектива към 2030 г. той прогнозира по-дълбоко включване на общностите в производствените процеси. Според него фокусът ще се измести към общността, която ще влезе в производствения процес. Паралелно с това, инфлуенсър моделът ще се измести от афилиейт модел, базиран на реални продажби.

AI: от вълнение към реална бизнес стойност

Дискусията за изкуствения интелект постави акцент върху практическите приложения и ограниченията на технологията. „AI не е магия“, заяви Иван Александров, основател на eBag.bg. Той подчерта, че изкуственият интелект изисква критично мислене и напътствия, а за да работи ефективно, са нужни още екип и данни. 

В eBag технологията се използва не само в клиентското обслужване, но и за анализи, оптимизация на комуникацията, търсачки и бързо прототипиране.

Яни Лозанов, CEO на Ethera Technologies, допълни, че макар AI да не е безгрешен, той носи стратегическа стойност за бизнеса. Според него след преодоляването на ограниченията при данните и изчислителната мощ основното предизвикателство е контекстът. 

Решението, по думите му, е „т.нар. One AI“ – централизирана система, в която всяка компания има източници на данни, а изкуственият интелект се учи от конкретната фирма. 

Gen Z и съдържанието: автентичността като валута

Поколението Z като следващата основна група потребители на пазара също бе във фокуса на конференцията. Автентичността е една от най-важните ценности за представителите на тази група, коментира Диана Кабакчиева, Senior Media Manager в Bella Bulgaria.

Тя развенча популярни митове, като посочи, че младите не са изцяло откъснати от традиционните медии. Те наистина предпочитат кратките видеа и съдържанието на създатели, но ако темата е достатъчно интересна за тях, дори по-дългите формати работят.

Инфлуенсърът Ballan потвърди това, като отбеляза, че видеото превъзхожда сторитата като формат по принцип и особено когато кампаниите са насочени към младите хора.
В обобщение Диана Кабакчиева формулира ключовото предизвикателство: „Младите не вярват на брандове, а на хора“ и „купуват истории, а не продукти“.

DTC като двигател на растежа

Директните продажби към клиента (DTC) бяха разгледани също като стратегически канал и източник на директен кеш за компанията. Владислав Костов, Head of Digital в Shelly Group, подчерта разликата с традиционния B2B модел с отложени плащания.

Той посочи, че при DTC маржовете на печалба достигат средно 60-70% бруто спрямо от 30 до 50% при ритейл и дистрибуция. Освен това каналът осигурява директна връзка с клиентите и възможност за бързо тестване.

Особено важно е, че DTC позволява глобална експанзия: Компанията продава на над 100 пазара без локален офис и местни дистрибутори, отбеляза Костов.
За да бъде успешен обаче, каналът трябва да има ясно определена роля и цели, а екипът – отговорност и автономност по цялата фуния, от придобиването на клиента, през продажбата, до изграждането на лоялност.

Устойчивостта като управленски модел

В дискусия, посветена на темата за етиката и устойчивостта, Елена Матеева, мениджър стратегически комуникации в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, дефинира устойчивостта като „умението на бизнеса да управлява рисковете и да създава стойност не само за сега, а и в бъдеще“.

Марина Стоянова, бранд мениджър на DEVIN, подчерта, че компаниите трябва да си поставят цели съобразно конкретни ценности и да работят за тяхното изпълнение.

Силвия Павлова, основател на Wooden Spoon, даде практически пример, като посочи, че бизнесът ѝ е изграден върху 5 стълба на честност, включително използването на безвредни съставки и незамърсяващи опаковки.

Нишите и „синият океан“ като стратегия

Темата за създаването и пускането на пазара на нови брандове постави акцент върху фокуса и експертизата. Експертизата и опитът са основният капитал, коментира Георги Гавазов, съосновател на „Черноморски улов“. Според него още в началото трябва да се дефинират правилата и възможните пътеки, по които да върви новият бранд, така че да просъществува дългосрочно.

Целта, по думите му, е създаването на бранд с дълъг живот и собствен „син океан“ – ниша с по-ниска конкуренция.

Кирил Хаджидинев, Founder & Managing Partner, Onion Solution Ltd., допълни, че брандът не може да е угоден на всички. Според него успехът идва от фокус върху силните страни и таргетиране на нишови пазари, които често са неглижирани.

B2B секторът: огромен потенциал, ниска дигитализация

Един от най-критичните изводи направи Борислав Колибаров, CEO/Founder на MarmaLAB & Sapunta Mara. Според него в България B2B бизнесът вирее сякаш интернет не съществува, а много компании съществуват благодарение на Excel.

По думите му, само 50% от B2B бизнесите имат базово ниво на дигитализация, а над 90% не използват съвременни технологии, например AI и автоматизации.

Липсата на централизирани данни води до невъзможност за анализ и оптимизация, но същевременно открива възможности. Има огромен потенциал за развитие, включително чрез ERP системи, B2B портали и навлизане в B2C пазари, заключи той.

Маркетинговият бюджет: от разход към управляем план

На финала на конференцията се проведе уъркшоп с Иван Пантелеев, съдружник и Chief Dynamics Officer в Xplora BG, който постави акцент върху управлението на маркетинговите инвестиции. 

На бюджета за маркетинг трябва да се гледа като на план, който трябва да се контролира по време на инвестицията му, подчерта той.

Според него ефективното планиране изисква ясни метрики, добро познаване на аудиторията и интеграция с бизнес процесите. В изпълнението ключови са бързото вземане на решения, гъвкавостта и оптимизацията на база получените данни.

Партньори на конференцията Retail & Manufacturers Community Day:
Имиджови партньори: Kaufland, Team Vision, Scan Clean, BCS Bulgaria
Партньори: Devin, Spetema, Vidas, bett’r
Стратегически партньори: Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация на ПР агенциите, Българска асоциация на рекламодателите, BESCO
Медиен партньор: NET Info
Дигитални маркетинг партньори: Zenterra.ai, Etarget, NEG | BG-Mama
Комуникационна агенция: RED Communication Agency
Технологичен партньор и домакин: Inter Expo Center

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Извънредно от „Дондуков“ 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Жена е отвлечена и пребита от бившия си приятел в Стара Загора

Жена е отвлечена и пребита от бившия си приятел в Стара Загора

„Почувствах болка и празнота“: Разтърсеният Виктор Орбан призна края на своята ера

„Почувствах болка и празнота“: Разтърсеният Виктор Орбан призна края на своята ера

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 16 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 19 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 15 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 15 часа
Последни новини

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

МВР иззе пушка и около 60 броя боеприпаси за огнестрелни оръжия при акция в Сандански

България Преди 24 минути

Полицията е задържала 62-годишния собственик и е образувано досъдебно производство

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Проучване на dentsu показва: подценяването на видео съдържанието за изграждане на марките, създава много пропуснати възможности

Любопитно Преди 30 минути

Ново глобално изследване – The Brand Reset – надгражда експертизата на dentsu в областта на икономиката на вниманието, като за първи път свързва вниманието, силата на бранда и продажбите. То поставя под въпрос фокуса на индустрията върху краткосрочните резултати

<p>Министър Дечев с равносметка за сигналите за изборни нарушения преди вота на 19 април</p>

Емил Дечев: Над 2000 сигнала за изборни нарушения са подадени преди вота на 19 април

България Преди 47 минути

МВР отчита рязък ръст спрямо изборите през 2024 г.

<p>Министър Трайков обяви има ли опасност от недостиг на керосин и дизел в България</p>

Министър Трайчо Трайков: Няма опасност от недостиг на горива в България

България Преди 1 час

Трайков коментира и очакваното повишаване на цените на електроенергията за битовете потребители от 1 юли

<p>Димитър Радев:&nbsp;Дисциплина, подготовка и доверие бяха&nbsp;ключът към приемането на еврото</p>

Управителят на БНБ Димитър Радев във Вашингтон: Дисциплина, подготовка и доверие бяха ключът към приемането на еврото

Пари Преди 1 час

Радев акцентира върху значението на обществената подкрепа и институциите

Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Свят Преди 1 час

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия

"Законна кражба": Д-р Николай Болтаджиев за драстичните разлики в цените на едни и същи лекарства в болниците

"Законна кражба": Д-р Николай Болтаджиев за драстичните разлики в цените на едни и същи лекарства в болниците

България Преди 1 час

Експерти предупреждават за проблеми в модела на финансиране чрез НЗОК

<p>Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка</p>

Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка в края на май

Свят Преди 2 часа

Лайънс беше назначен през 2025 г. и ръководеше разширяването на агенцията

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

България Преди 2 часа

От полицията казаха, че огънят е довел до силно опушване на втория етаж

Пийт Хегсет

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале“

Свят Преди 2 часа

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction)

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

България Преди 2 часа

От там реагираха след участие на заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев в „Здравей, България"

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

България Преди 2 часа

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Свят Преди 2 часа

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

<p>Как да гласуваме правилно с&nbsp;хартиената бюлетина?</p>

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

Парламентарни избори Преди 2 часа

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Парламентарни избори Преди 2 часа

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

България Преди 2 часа

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
1

Слънчево в Деня на изборите

sinoptik.bg
1

Над 33 са реките с имена в София

sinoptik.bg

Прощаваме се с Маестро Кирил Икономов в събота, в църквата „Света София”

Edna.bg

Кристина Апългейт е била хоспитализирана в болница в Лос Анджелис

Edna.bg

Александър Везенков с ново историческо постижение

Gong.bg

Тони Кроос каза кой от четирите полуфиналиста в ШЛ няма да спечели турнира

Gong.bg

Президентът Илияна Йотова ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

Какво ще е времето в изборния ден и през следващата седмица

Nova.bg