Мъртва жена е открита заклещена на летището в машина за обработка на багаж

М ъртва жена е открита заклещена в машина в зоната за обработка на багаж на международното летище "О'Хеър" в Чикаго.

Лари Лангфорд, говорител на пожарната служба в Чикаго, заяви, че колегите му са били повикани на летището около 7:45 ч. сутринта в четвъртък по сигнал за човек, заклещен в машини, използвани за преместване на багаж. Той каза, че са открили жената, заплетена в система от конвейерни ленти в помещението за багаж.

Полицията разкри, че тя е на 57 години, но не съобщи името ѝ.

Помещението за багаж не е било публично достъпно, казва Лангфорд, и не е ясно как е попаднала в него.

Скот Алън, говорител на Министерството на труда на САЩ, заяви, че служител на Администрацията за здравословни и безопасни условия на труд е посетил мястото на инцидента и е научил, че жената не е служител на летището.

Пожарникарите са предали мястото на полицейските следователи, а Лангфорд не дава повече подробности.

В имейл до Асошиейтед прес службата за комуникации на полицейското управление в Чикаго съобщи, че жената е открита и обявена за мъртва на място.

Детективите са започнали разследване, съобщиха от службата.

