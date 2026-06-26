Свят

Израел и Ливан подписаха рамково споразумение след преговори, проведени с посредничеството на САЩ

Документът цели да сложи край на сраженията между Израел и „Хизбула“ и да отвори път към трайно примирие

26 юни 2026, 22:49
Израел и Ливан подписаха рамково споразумение след преговори, проведени с посредничеството на САЩ
Източник: БТА

И зраел и Ливан подписаха рамковото споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да се сложи край на сраженията между Израел и подкрепяните от Иран бойци от ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Ройтерс. 

Ливанската посланичка в САЩ Нада Моауад и израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавният департамент във Вашингтон. 

"Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението. 

Конфликтът между Израел и "Хизбула" избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на "Хизбула" предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над един милион да напуснат домовете си. 

Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили

Официалните лица не предоставиха подробности за рамковото споразумение и не посочиха по какъв начин неговите условия ще се различават от тези, включени в споразумението за прекратяване на огъня от 16 април, което предшестваше няколко кръга преговори между Израел и Ливан, които се състояха с посредничеството на САЩ. 

"Тристранната рамкова спогодба, която подписахме днес, представлява първата стъпка по пътя към възстановяване на ливанския суверенитет и териториална цялост, осигуряването на трайно и окончателно прекратяване на военните действия, което ще позволи на нашия народ да се върне на своята земя и ще даде възможност на всички ливанци да живеят в мир, сигурност и просперитет", заяви Моауад. 

Лайтер похвали Моауад за това, че е преговаряла като "лъвица". 

"В това тристранно рамково споразумение, основано на резултати, Иран е изключен, "Хизбула" е изключена, а пътят към мира между Израел и Ливан е отворен", заяви той . 

Нито Моауад, нито Лайтер, отговориха на въпроси от журналистите. 

Броят на жертвите от израелска страна в тези военни действия с "Хизбула" включва най-малко 32 войници и четирима израелски цивилни. "Хизбула" не оповестява данни за жертвите във войната от своя страна. Според Ройтерс няколко хиляди бойци проиранското движение са били убити по време на конфликта. 

Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието

Преговорите във Вашингтон включваха обсъждане на предложение израелските сили да предадат част от окупираната от тях територия в Южен Ливан на ливанската армия. 

Вчера представител на Държавният департамент заяви пред Ройтерс, че Израел е дал съгласие да се оттегли от част от тези територии, което обаче беше опровергано от израелски и ливански официални лица. 

Преди подновяването на преговорите тази седмица Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, въпреки че Израел запази войските си в окупирания Южен Ливан - територия, която страната описва като "буферна зона", предназначена да предотврати атаки на "Хизбула" срещу северната част на Израел. 

Насилието продължава и след примирието, като днес Израел съобщи, че израелските сили са нанесли удар и са били седем членове на "Хизбула", които според военните са действали в близост до окупираната от страната ливанска територия. Агенция Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независим източник. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Израел Ливан Хизбула рамково споразумение прекратяване на огъня Вашингтон Близък изток дипломация военен конфликт САЩ Израел Ливан Хизбула
Последвайте ни

По темата

Мащабна полицейска акция в Несебър, има задържани

Мащабна полицейска акция в Несебър, има задържани

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

Задържаха бившата полицайка Симона Радева, конвоират я в Сливенския затвор

Задържаха бившата полицайка Симона Радева, конвоират я в Сливенския затвор

Тръмп обвини Иран в нарушение на примирието след атака с дронове в Ормузкия проток

Тръмп обвини Иран в нарушение на примирието след атака с дронове в Ормузкия проток

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

Toyota bZ4X Touring стъпва на пазара у нас с отстъпка и подарък

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>СО обяви регулярни нощни проверки през целия летен сезон</p>

Столична община обяви регулярни нощни проверки през целия летен сезон

България Преди 1 час

Общината, полицията и здравните власти започват регулярни нощни акции за спазване на обществения ред през летния сезон

Мълчалив вик за справедливост: Протест в памет на всички деца, загинали на пътя

Мълчалив вик за справедливост: Протест в памет на всички деца, загинали на пътя

България Преди 2 часа

Демонстрации се проведоха в цялата страна с призив за по-строг контрол и по-безопасни пътища

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

България Преди 4 часа

Свидетели описват шокиращи детайли от инцидента

<p>След опустошителните земетресения: Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ</p>

След опустошителните земетресения: Илияна Йотова изрази съпричастност към венецуелския народ

България Преди 4 часа

България поднесе съболезнования за стотиците жертви и хилядите пострадали

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Българин хванат в корупционен скандал за 100 000 евро в Румъния

Свят Преди 5 часа

DNA разкри схема в хазартния сектор и разследва и политически фигури

<p>ВМС&nbsp;унищожиха дрейфащ&nbsp;дрон край Кранево</p>

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

България Преди 5 часа

Военните са действали по заповед на командването заради риск за безопасността

<p>Какво се случва с българското участие в Обединения институт за ядрени изследвания в&nbsp;Русия</p>

Дебат в НС за българското членство в Обединения институт за ядрени изследвания в Русия

България Преди 5 часа

Замразено членство, натрупани задължения и 26 български учени в центъра на научно-политически дебат

<p>Брюксел иска да спре закрилата за украински мъже в наборна възраст</p>

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци, но въвежда нови ограничения

Свят Преди 5 часа

Европейската комисия предлага промени в статута, които могат да засегнат украинските мъже в наборна възраст.

,

Сватба няма да има: Брад Пит попари слуховете за брак с Инес де Рамон

Любопитно Преди 5 часа

Напук на слуховете за годеж, Брад Пит няма намерение да се жени за Инес де Рамон. Въпреки че семейството му я обожава и я смята за част от фамилията, актьорът предпочита спокойствието пред нов брак след тежкия развод с Анджелина Джоли

Един от най-близките хора на Путин: Кой беше Сергей Иванов

Един от най-близките хора на Путин: Кой беше Сергей Иванов

Свят Преди 6 часа

Кремъл потвърди смъртта на 73-годишния Сергей Иванов, заемал ключови постове в руската власт повече от две десетилетия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Любопитно Преди 6 часа

42-годишната актриса и режисьор Оливия Уайлд прикова погледите в Лос Анджелис по време на премиерата на новия си трилър „Поканата“. Звездата се появи с дръзка рокля по поръчка на Saint Laurent и направи откровени признания за личния си живот

<p>Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин</p>

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

Свят Преди 6 часа

Дългогодишният съратник на Владимир Путин заемаше ключови постове в КГБ, ФСБ, Кремъл и руското правителство.

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Любопитно Преди 6 часа

Боксовата легенда Владимир Кличко пристига в София следващата седмица по покана на БФБокс. Световният шампион ще се срещне с Енчо Керязов и Весела Лечева, а основна тема на визитата ще бъде Европейското първенство по бокс през септември

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

България Преди 6 часа

Магистратите приеха, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление

<p>Първо обвинение след акцията на ГДБОП в Кметство &bdquo;Приморски&ldquo; във Варна</p>

49-годишен варненец е обвинен за документно престъпление след акцията в район „Приморски“

България Преди 6 часа

Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура във Варна

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

77-годишният Лайънъл Ричи беше хоспитализиран по спешност, след как му прилоша по средата на откриващия концерт от новото му турне в Минесота. Четирикратният носител на „Грами“ опита да продължи да пее седнал, но се наложи шоуто да бъде отменено

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Освободиха дива коза от частен имот в Априлци

sinoptik.bg
1

Двугърбо камилче се роди в Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

Ина Гаярди и Венелин Кондаков станаха родители на момиченце

Edna.bg

KIKO MILANO и Just Cavalli с впечатляваща лятна колаборация

Edna.bg

НА ЖИВО: Сенегал - Ирак 1:0, бивш играч на Левски бе изгонен

Gong.bg

НА ЖИВО: Норвегия 1:3 Франция, Дембеле преподава

Gong.bg

Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители (ВИДЕО)

Nova.bg

Част от мантинелите у нас задържат само автомобили до 1500 килограма

Nova.bg