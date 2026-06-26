Израел и Ливан подписаха рамково споразумение след преговори, проведени с посредничеството на САЩ

И зраел и Ливан подписаха рамковото споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да се сложи край на сраженията между Израел и подкрепяните от Иран бойци от ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

Ливанската посланичка в САЩ Нада Моауад и израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавният департамент във Вашингтон.

"Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на "Хизбула" предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над един милион да напуснат домовете си.

Тежки сражения в Ливан, въпреки че САЩ обявиха, че Израел и "Хизбула" са се помирили

Официалните лица не предоставиха подробности за рамковото споразумение и не посочиха по какъв начин неговите условия ще се различават от тези, включени в споразумението за прекратяване на огъня от 16 април, което предшестваше няколко кръга преговори между Израел и Ливан, които се състояха с посредничеството на САЩ.

"Тристранната рамкова спогодба, която подписахме днес, представлява първата стъпка по пътя към възстановяване на ливанския суверенитет и териториална цялост, осигуряването на трайно и окончателно прекратяване на военните действия, което ще позволи на нашия народ да се върне на своята земя и ще даде възможност на всички ливанци да живеят в мир, сигурност и просперитет", заяви Моауад.

Лайтер похвали Моауад за това, че е преговаряла като "лъвица".

"В това тристранно рамково споразумение, основано на резултати, Иран е изключен, "Хизбула" е изключена, а пътят към мира между Израел и Ливан е отворен", заяви той .

Нито Моауад, нито Лайтер, отговориха на въпроси от журналистите.

Броят на жертвите от израелска страна в тези военни действия с "Хизбула" включва най-малко 32 войници и четирима израелски цивилни. "Хизбула" не оповестява данни за жертвите във войната от своя страна. Според Ройтерс няколко хиляди бойци проиранското движение са били убити по време на конфликта.

Израел и Ливан се споразумяха да удължат примирието

Преговорите във Вашингтон включваха обсъждане на предложение израелските сили да предадат част от окупираната от тях територия в Южен Ливан на ливанската армия.

Вчера представител на Държавният департамент заяви пред Ройтерс, че Израел е дал съгласие да се оттегли от част от тези територии, което обаче беше опровергано от израелски и ливански официални лица.

Преди подновяването на преговорите тази седмица Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, въпреки че Израел запази войските си в окупирания Южен Ливан - територия, която страната описва като "буферна зона", предназначена да предотврати атаки на "Хизбула" срещу северната част на Израел.

Насилието продължава и след примирието, като днес Израел съобщи, че израелските сили са нанесли удар и са били седем членове на "Хизбула", които според военните са действали в близост до окупираната от страната ливанска територия. Агенция Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независим източник.