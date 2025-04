Politico: Европа се нуждае от собствени ядрени оръжия

Н овото отношение на Съединените щати към Европа никога не е било изразявано толкова откровено, както в изтеклите съобщения от приложението Signal, публикувани от The Atlantic.

Това посочва в Ян Филип за Politico .

„Просто мразя отново да спасявам Европа“, пише вицепрезидентът Джей Ди Ванс, визирайки планирани въздушни удари срещу хутите в Йемен с цел възстановяване на сигурността по корабоплавателните маршрути. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отговаря: „Изцяло споделям отвращението ти от европейския търтеизъм. Жалко е.“

За онези в Европа, които все още се надяват да разчитат на САЩ като защитна сила, тези съобщения са сигнал за събуждане, посочва Филип.

Звучи ли това като глобална свръхсила, готова да изпрати американски войски — или да разположи ядрени оръжия — в случай на руска атака срещу съюзник от НАТО?

С нарастващите съмнения в Европа дали САЩ все още се чувстват обвързани с ангажиментите си по член 5 от Северноатлантическия договор, водещи експерти по сигурността все по-гласно предупреждават, че Америка може вече да не е склонна да се притече на помощ на Европа. Германският експерт по сигурността Карло Масала призова НАТО да се подготви за потенциална руска инвазия в Балтийските държави, като 2029 г. се обсъжда в експертните среди като възможна критична година. Рене Оберман, председател на Надзорния съвет на Airbus, предвижда, че нападение срещу източния фланг на НАТО може да се случи дори по-рано, обобщава авторът на Politico.

Opinion | Europe Needs Its Own Nukes https://t.co/xEPt0Ce0HP