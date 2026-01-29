Свят

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

29 януари 2026, 14:48
Източник: EPA/БГНЕС

„Няма да има конституционни промени, докато аз съм премиер“, обяви Християн Мицкоски македонската столица Скопие, предаде БГНЕС.

Това изявление беше оценено от местните медии като „много крайна позиция“, която поставя под въпрос евроинтеграцията на страната. 

Мицкоски подчерта, че ако не бъдат изпълнени две ключови условия – гарантирани права за македонците в България и твърди гаранции, че страната няма да се сблъска отново с блокиране на влизането ѝ в ЕС по субективни причини.

Мицкоски постави условия: Права за македонците в България, после ЕС

В отговор на парламентарен въпрос от депутата Скендер Реджепи, македонският премиер отговори, че първото условие е македонската общност в България да получи правата, които ѝ принадлежат в съответствие с международното право, международните конвенции и резолюциите за правата на човека.

„Няма да има конституционни промени, докато аз съм министър-председател, ако не бъдат изпълнени поне две условия. Първото е македонците в България да получат гарантираните права, а второто е да получим ясни гаранции, че вече няма да има двустранно вето, унижения и блокади по субективни причини“, каза той.

Според Мицкоски критиките и условията, свързани с върховенството на закона, борбата с престъпността или неправилното функциониране на институциите, са легитимни, но, „идентичността и двустранните въпроси не трябва да бъдат причина за възпрепятстване на европейския път на страната“.

Той призова депутатите в бъдеще да не подкрепят конституционни промени без, както каза, ясна защита на националните и идентичностни въпроси.

В обръщението си министър-председателят се спря и на ситуацията с правата на македонците в България, заявявайки, че те търсят само възможността да се сдружат и да представляват правата си чрез организацията ОМО „Илинден“ – Пирин.

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

„Отнети са им правата на културна автономия, език и идентичност. Днес те търсят само сдружение, което ще представлява правата им. Това твърде много ли е?“, попита Мицкоски.

Източник: БГНЕС    
Християн Мицкоски България Северна Македония
