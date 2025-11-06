Колко богат е бил Ал Капоне? Какво показват реалните сметки на мафиотския бос

И мето Ал Капоне е символ на богатството и разкоша от ерата на Сухия режим. Представете си бронирани „Кадилаци“, костюми на райета по поръчка и престъпна империя, базирана в Чикаго — прочутата Outfit, задвижвана от контрабанден алкохол.

Колко пари е имал Ал Капоне?

За да отговори на този въпрос, Sky HISTORY анализира дейността на организацията, разделяйки приходите на Outfit от личното богатство на Капоне. След това превежда доларите от 20-те години на миналия век в днешна стойност.

Как Ал Капоне печели състоянието си

По време на Сухия режим (1920–1933 г.), когато в САЩ е забранено производството, вносът, транспортът и продажбата на алкохол, Outfit под ръководството на Капоне организира превози на контрабанден алкохол с камиони. Той също така контролира вериги от заведения и игрални зали, като държи под контрол всичко – от товарните докове до съдебните зали.

Реалните числа

Според съвременните оценки, годишните приходи на организацията достигат близо 100 милиона долара още през 1927 г. В днешни пари това се равнява на около 1,8 милиарда долара – добра отправна точка за реална оценка на богатството на Капоне.

Любопитен факт: най-често цитираната сума от 105 милиона долара през 1927 г. идва от Книгата на рекордите на Гинес, която я определя като най-високия годишен брутен доход, постигнат някога от частен гражданин.

Какво е притежавал лично Ал Капоне?

Истинските му финансови записи са оскъдни и умишлено непълни. Той избягва да държи пари в банки, рядко купува на свое име и не оставя следи на хартия. Когато федералните агенти най-накрая успяват да го осъдят през 1931 г. за укриване на данъци, те не представят конкретен баланс. Вместо това доказват доходите му косвено — чрез счетоводни книги от хазартната дейност, писмо от данъчния му адвокат, което намеква за шестцифрени приходи, и множество документи, разкриващи луксозен начин на живот.

При процеса съдът вижда фактури за кетъринг на покер партита, костюми по поръчка и огромни телефонни сметки – своеобразен „одит на начина на живот“, превърнат в наказателно дело.

Официалната цифра

През октомври 1931 г. Капоне е осъден за укриване на данъци върху доходите, глобен с 50 000 долара, осъден да плати 215 000 долара плюс лихви, както и съдебни разноски. Макар това да е само малка част от реалния му дълг, присъдата му носи 11 години затвор.

Макар приходите на Outfit да са огромни, разходите също не са за подценяване. От брутния доход от 100 милиона долара трябва да се извадят заплатите на стотици хора, подкупите към полицията и политиците, загубите от конфискации и кражби, адвокатските хонорари, както и войните с конкуренцията – като зловещото клане на Свети Валентин.

Капоне, като шеф, взима лъвския пай, но дори при такъв доход реалното му лично състояние не може да се сравнява с това на днешните милиардери. Популярните твърдения, че „Капоне е струвал 1–2 милиарда долара“, смесват брутните приходи на организацията с личните му пари.

В действителност, в разгара на кариерата си Капоне контролира паричен поток, който в съвременен мащаб се равнява на средно голяма публична компания.

Митове и реалност

„Капоне беше милиардер“

Не и според никаква реална счетоводна оценка. Да, Outfit генерира милиарди по днешни стандарти, но след всички разходи и подкупи личното му богатство е било далеч по-малко.

„Капоне е скрил съкровище, което изчезнало след затвора“

Няма доказателства за тайни сметки или укрито злато. Повечето му активи са били конфискувани, разпродадени или разпилени. След освобождаването му семейството му живее скромно – далеч от легендите за милиарди.

„Само Недосегаемите го свалиха“

Това е част от историята, но не цялата. „Недосегаемите“ са група федерални агенти, които преследват Капоне през 30-те години, но решаващата роля изиграва и Министерството на финансите чрез своето разузнавателно звено, заедно с прокурори и съдилища.