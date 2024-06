Откриха отломки от самолет, изчезнал през 1971 г.

О станките от частен самолет, изчезнал след излитане от Бърлингтън, Върмонт, на 27 януари 1971 г., са открити повече от 50 години по-късно в езерото Шамплейн, смятат експерти.

Според Асошиейтед прес, подводният изследовател Гари Козак каза, че той и неговият екип са открили останките от самолета миналия месец, с помощта на дистанционно управлявано средство. Останките са открити потопени на 60 метра под водата близо до район, където радиоконтролна кула за последно ги е проследила преди изчезването им, каза Козак.

Констатациите идват 53 години след като 10-местният Jet Commander, превозващ двама членове на екипажа и трима служители на строителната компания Cousins ​​Properties, изчезна по време на път за Провидънс, Роуд Айлънд. Докато отломките от малкия самолет бяха открити след стопяването на леда тази пролет, останките така и не бяха открити след 17 допълнителни опита за търсене.

Националният съвет за безопасност на транспорта разследва, за да потвърди, че останките са от изчезналия самолет, според AP.

„Ние ще оценим спецификата на намереното и степента на сигурност, до която сме в състояние да го свържем положително с останките, които са били локализирани“, каза говорител на NTSB пред NBC Boston.

„След това, ако и когато някои от тези останки бъдат възстановени, ще определим какво ниво на изследване би било подходящо, като се има предвид какво е възстановено и в какво състояние е.“

