Изчезнал самолет от Втората световна война е намерен след 80 години

И зчезнал самолет-бомбардировач от Втората световна война е намерен 80 години след като е изгубен над Тихия океан.

Самолетът е открит в края на миналата година във водите край бреговете на Гасмата в Нова Британия - остров, който е част от Папуа Нова Гвинея. В петък Министерството на отбраната на Австралия съобщи в изявление, че Кралските австралийски военновъздушни сили (РААФ) са идентифицирали самолета като изчезналия бомбардировач A9-374 на 100-та ескадрила на РААФ „Бофорт“.

Бомбардировачът е изчезнал с четирима души екипаж на борда, всички от които са загинали в боя. Екипажът така и не се завръща след изпълнение на мисия през 1943 г.

