Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Р уски дронове са поразили газопреработвателен комплекс в украинската Полтавска област, като един човек е загинал, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз".

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията.

"През изминалата нощ и тази сутрин врагът нанесе удари с дронове по три производствени комплекса", се пояснява в съобщението.