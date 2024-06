Байдън и Макрон приветстваха спасяването на заложниците в Газа

П резидентът на САЩ Джо Байдън приветства днес връщането у дома на четирима израелски заложници, които бяха спасени по-рано в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

На пресконференция с френския президент Еманюел Макрон американският президент каза, че се присъединява към своя домакин и приветства връщането на заложниците. "Няма да спрем да работим, докато всички заложници не се върнат у дома и не бъде постигнато прекратяване на огъня", заяви Байдън.

.@POTUS began his speech by welcoming the rescue of 4 Israeli hostages during Gaza operation during his meeting with Mr. Macron in Paris. pic.twitter.com/ZPULmVTeg5