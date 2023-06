Майон не спира да изхвърля лава, евакуирани са хиляди (ВИДЕО)

О коло 13 000 души са били евакуирани в североизточната част на Филипините, тъй като най-известният вулкан в страната - Майон, продължава да изхвърля лава.

С камиони и каруци, теглени от биволи, хората, живеещи в "постоянната опасна зона" или в радиус от шест километра, избягаха в убежища.

Известен със своята "перфектна" конусовидна форма, Майон започна да изхвърля лава миналата седмица.

Но евакуацията започна едва през уикенда, когато вулканичната активност се засили, предизвиквайки тревоги.

Възможно е да бъдат евакуирани още хора, ако вълнението на Майон се засили през следващите дни, заяви Тересито Бакол, главен вулканолог на страната.

@AFP TIMELAPSE: Philippines' Mayon volcano spews lava.



A rumbling Mount Mayon spews lava from its crater down its slopes. Mayon, about 330 km (205 miles) southeast of the capital Manila, is considered one of the most volatile of the country's 24 active volcanoes pic.twitter.com/TPmOG06gwp