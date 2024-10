Маймунска шарка: Откриха нов щам на смъртоносния вирус

Н ов, по-заразен щам на потенциално смъртоносния вирус Мpox (маймунска шарка) е открит в Германия за първи път, съобщиха здравните власти в страната.

Германският център за контрол на заболяванията заяви, че рискът за населението е нисък, но „следи ситуацията много внимателно и при необходимост ще коригира препоръките си“.

Институтът съобщи, че носителят на вируса clade Ib е бил заразен в чужбина, но не даде други подробности, включително къде се лекува случаят.

Първият случай на вирусния вариант на Мpox извън Африка беше потвърден в Швеция през август, като за един случай беше съобщено и в Тайланд, а за друг - в Индия по-рано този месец.

От миналата седмица в цяла Африка са регистрирани най-малко 1000 смъртни случая, което накара Световната здравна организация (СЗО) да обяви нарастващото разпространение на болестта за глобално извънредно положение в областта на здравеопазването за втори път в рамките на две години.

Повечето от случаите са регистрирани в Демократична република Конго, където през 2024 г. до 15 септември са регистрирани общо 5 399 случая и 25 смъртни случая.

По данни на СЗО през последните четири седмици там са потвърдени почти 800 случая на едра шарка, но 18 от общо 55 африкански държави се борят с огнища на заболяването.

Общият брой на предполагаемите случаи в Африка от началото на годината вече е 42 438, като 8 113 от тях са потвърдени като едра шарка, по данни на африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията.

Маймунската шарка се разпространява най-вече чрез близък контакт със заразени хора, включително по полов път.

Общите симптоми включват кожен обрив или пълни с гной лезии, които могат да продължат от две до четири седмици. Също така може да причини треска, главоболие, мускулни болки, болки в гърба, ниска енергия и подуване на лимфните възли. Повечето случаи протичат леко, но могат да бъдат смъртоносни.

По-рано тази година учените откриха нова форма на заболяването, clade Ib, която според тях може да предизвика по-леки симптоми, но се разпространява по-лесно чрез близък контакт, който е проследен до миньорски град в Конго.

Mpox е вирусно заболяване, което се среща предимно в Централна и Западна Африка. По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) то е идентифицирано за първи път при лабораторни маймуни.

Понастоящем няма одобрено лечение специално за инфекции с вируса mpox, според CDC.

Разработена е обаче двудозова ваксина за защита срещу вируса. От CDC твърдят, че за повечето пациенти с маймунска шарка, които имат непокътната имунна система и нямат кожно заболяване, поддържащите грижи и контролът на болката ще им помогнат да се възстановят без медицинско лечение.

От 2022 г. насам в Обединеното кралство са регистрирани малък брой случаи на Мpox, съобщава NHS на своя уебсайт, а рискът от заразяване с него в Обединеното кралство е нисък.

