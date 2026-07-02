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„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 юли 2026, 10:47
„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ
Източник: iStock/GettyImages

Ш естнадесет деца бяха спасени от порутена къща в селски район на Охайо, след като са били затворени само в една стая при „ужасяващи условия“ през по-голямата част от последните четири години, съобщиха властите в сряда.

Децата, за които служителите заявиха, че са от едно и също семейство и са живеели в мизерия, заобиколени от човешки екскременти, са на възраст от година и половина до 18 години, като сред тях има момчета и момичета. Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си.

„Повечето от домашните ни животни се отглеждат при по-добри условия от тези деца. Просто отвратителна сцена“, заяви шерифът на окръг Винтън Райън Кейн на пресконференция, описвайки условия с високо присъствие на бактерии и човешки фекалии, пише английското издание The Guardian.

На родителите и на двамата баба и дядо на децата са повдигнати по 16 обвинения за застрашаване на децата – престъпление от втора степен, тъй като включва „нанасяне на сериозна физическа вреда“, заяви прокурорът на окръг Винтън Уилям Арчър. Той също така подчерта, че това не е случай на трафик на хора, а „вътрешнофамилна ситуация“.

Властите са открили децата, докато са изпълнявали заповед за обиск в рамките на друго, несвързано разследване, съобщи главният прокурор на Охайо Анди Уилсън.

„Не знаехме, че там ще има 16 деца“, каза Уилсън, който описа видяното в къщата в малкото село Хамдън, намиращо се в един от най-бедните окръзи на Охайо, като „чисто зло“.

„Ужасяващата“ сцена, по думите на Уилсън, е най-лошата, с която се е сблъсквал през цялата си кариера. „Това е нещо, което не сме свикнали да виждаме тук, в Америка“, каза Уилсън и добави, че почти 24 часа по-късно все още „не може да отмие миризмата от себе си“.

Шерифът заяви, че изглежда децата са прекарвали по-голямата част от времето си в стая с размери приблизително 3,6 на 3,6 метра. Той не разкри как точно са били държани вътре в къщата, но отбеляза, че властите не са открили клетки в дома.

Седем от децата са транспортирани в болници в Кълъмбъс, а две са били откарани с хеликоптери в травматологични центрове от първо ниво. Едно от децата е било в критично състояние във вторник и се е наложило да бъде интубирано, съобщи Уилсън. „Изглеждаха почти като диви животни. Беше ужасно“, каза той.

Гари Сайдърс-младши, Гари Сайдърс-старши, Кристина Сайдърс и Елизабет Сайдърс се явиха в съда в сряда, където съдията обяви служебни изявления за невинност от тяхно име, а гаранцията им беше определена на 300 000 долара за всеки.

Следствените органи заявиха, че членовете на семейството са се местили из южната част на Охайо през последните две десетилетия и изглежда са избягвали създаването на медицински и държавни досиета. Децата също така не са били записани на училище.

„Те са били доста умели в това да държат тези деца далеч от погледите на хората и от очите на разследващите“, каза Уилсън, добавяйки, че изглежда никой извън семейството не е знаел за съществуването на децата.

Съседите в Хамдън, чието население е под 1000 души и се намира на около 130 километра (80 мили) югоизточно от Кълъмбъс, са били шокирани да научат, че в тази къща са живели деца.

60-годишният Джоузеф Стюарт сподели пред Асошиейтед Прес, че не е виждал „абсолютно никакви деца“, откакто семейството се е нанесло. „Това е тъжна ситуация“, каза той. Стюарт живее на същата улица от шест години и я определи като „спокоен квартал“.

Друг съсед, 64-годишният Пити Ейнджълс, заяви пред „Кълъмбъс Диспач“, че е шокиран от обвиненията и също никога не е виждал деца в близост до къщата. „Тук нищо не се случва. Tова е нещо, което не бихте очаквали в това село“, каза Ейнджълс за Хамдън.

Арчър заяви, че щатът настоява за временно попечителство над всички деца. „Справедливостта за тези деца ще бъде въздадена“, увери Уилсън.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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