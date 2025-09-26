Свят

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл

26 септември 2025, 20:51
Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме
Източник: БТА

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко заяви след среща с руския си колега Владимир Путин днес, че е има "добро предложение" на масата за преговори, което украинското ръководство трябва да приеме, ако не иска да изгуби цялата страна, предаде Ройтерс.

След срещата, която продължи над пет часа, Лукашенко не даде повече подробности за предложението. Той обаче призова украинският президент Володимир Зеленски "да се успокои и да спре".

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл.

Лукашенко: Кажете на Тръмп, че го чакам в Минск, заедно с Путин и Зеленски

"Може всичко да си говори и заявява. А ако Кремъл удари по Банкова (улицата, на която се намира офисът на Зеленски в Киев – б.ред.)? Какво ще остане там? Ето защо Владимир Александрович (Зеленски) трябва да се успокои. На масата има хубаво предложение за Украйна, което в Аляска беше предадено на (американския президент) Доналд Тръмп и беше отнесено във Вашингтон, за да го обмисли и обсъди", каза Лукашенко.

Според него, ако украинците не го приемат, ще стане това, което се случваше в началото на войната.

"Избори под диктатурата на Лукашенко не могат да бъдат признати"

"Ще стане още по-лошо. Те ще загубят Украйна. Тогава (през 2022 г.) трябваше да спрат. Целият изток беше украински, освен Крим. Не, не спряха, загубиха на изток. Ако сега не спрат, според мен, ще загубят цяла Украйна", посочи беларуският президент.

Той добави, че заедно с Путин са изслушали доклада на Генералния щаб на руската армия.  

Лукашенко заяви, че е трудно да бъдат спрени руските сили, тъй като по-големите населени места са "почти освободени".

Източник: БТА, Валерия Динкова    
