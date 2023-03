Лондон: Русия изпитва недостиг на боеприпаси

В оенните експерти са единодушни, че опитите на Русия да напредне във войната си срещу украинските сили вероятно ще бъдат сериозно затруднени поради липсата на достатъчно боеприпаси, отбеляза днес британското министерство на отбраната във всекидневната си разузнавателна сводка, предаде ДПА. Русия изпитва недостиг на ракети, се казва още в текста, предаде БТА.

