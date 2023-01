Лондон: Поради опасения от атака Русия мести част от корабите на своя Черноморски флот

Р усия е преместила поне десет съда от Черноморския си флот от военноморската база в Новоросийск поради опасения от възможно украинско нападение, пише британското министерство на отбраната в ежедневната си разузнавателна сводка за войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rplsUvpx6O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DkfwwwZUO2